Hamas anuncia la devolución de otro rehén muerto a Israel en medio de la tregua

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, confirmó que este lunes entregará el cuerpo de un rehén israelí asesinado, recuperado el día anterior en la Franja de Gaza. La devolución está prevista para las 20:00 hora local (17:00 GMT) y forma parte del acuerdo de alto el fuego vigente con Israel desde el 10 de octubre.

De concretarse, será el decimotercer rehén muerto devuelto por Hamas durante la tregua. El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión, con ataques cruzados entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y células terroristas palestinas que amenazan con romper el frágil alto el fuego.

Un alto el fuego en tensión constante

Según medios israelíes, el ejército se preparó para la posibilidad de recibir el cuerpo durante la noche del lunes. Hamas había declarado el domingo que había localizado los restos de un cautivo y que los devolvería “si las condiciones sobre el terreno lo permitían”.

El cese de hostilidades se mantiene con dificultad desde hace más de una semana. En las últimas horas, las FDI abrieron fuego contra operativos terroristas palestinos que cruzaron la línea de alto el fuego en el este de la Ciudad de Gaza y representaban una “amenaza inminente” para las tropas. Según reportes palestinos, al menos dos personas murieron en esos incidentes en el barrio de Shejaiya.

En otro hecho, aviones de combate israelíes atacaron a varios operativos armados que se acercaban a posiciones israelíes en Khan Younis, en el sur de Gaza. Las FDI aseguraron que se trató de una acción preventiva para eliminar una amenaza directa.

Advertencia israelí a Hamas

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió a los combatientes de Hamas atrincherados en el este de la Franja —zona aún bajo control israelí— que evacúen inmediatamente o serán atacados. “Cualquier operativo de Hamas que se encuentre más allá de la Línea Amarilla en territorio bajo control israelí debe evacuar de inmediato. Quien permanezca será atacado sin más advertencias”, afirmó Katz.

La advertencia se transmitió a través del mecanismo de monitoreo del alto el fuego coordinado por Estados Unidos. Las declaraciones surgieron luego de que el domingo hombres armados emergieran de un túnel en Rafah y atacaran con lanzacohetes RPG a tropas israelíes, matando a dos soldados e hiriendo a otros tres.

En respuesta, Israel lanzó ataques contra 20 objetivos en Gaza. Hamas, a través de su agencia de defensa civil, afirmó que 45 personas murieron, aunque las cifras no pudieron ser verificadas ni se diferenció entre civiles y combatientes.

Hamas aún retiene cuerpos de rehenes

El grupo terrorista aún mantiene los cuerpos de 16 rehenes israelíes, incluyendo el de un soldado muerto en la guerra de 2014. En el marco del acuerdo de tregua, Hamas liberó recientemente a los últimos 20 rehenes vivos y ha devuelto los restos de otros 12 asesinados durante el alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel responsabilizan directamente a Hamas por los ataques recientes y advierten que cualquier escalada adicional pondrá fin al cese de hostilidades. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos internacionales buscan evitar un colapso total de la tregua, que sigue pendiendo de un hilo.