El economista, Hernán Gil Forleo, conversó con Canal E y analizó el índice de inflación de octubre, los errores del Gobierno y la necesidad de una política monetaria más sólida. “Después de esta fiesta tenemos que darnos un baño de realidad”, advirtió.

“Ayer tuvimos el anuncio del INDEC, donde nos decía que el índice de octubre respecto a septiembre había subido 2,34%. Un número mejor a lo previsto, dado todas las complicaciones que generó el acto electoral”, explicó Hernán Gil Forleo.

Desestabilidad en el dólar previo a las elecciones

Asimismo, recordó que la expansión monetaria previa a las elecciones afectó la estabilidad del tipo de cambio: “Inundaron el mercado de pesos, exactamente, que hicieron no renovarlas y aumentaron la oferta monetaria dos meses antes de las elecciones. Con lo cual, el tipo de cambio pasó de 1.290, 1.300, a prácticamente 1.580 en los últimos días de octubre”.

Gil Forleo detalló que, si bien la inflación mantiene una tendencia bajista desde febrero, existen rubros con aumentos persistentes. “Los rubros que más subieron son educación, que hace 17 meses que está subiendo al 4.5%, restaurantes y hoteles, 4.1%, vivienda, agua y electricidad, 4.1%, comunicación, 3.5% y transporte, 3.4%”, planteó.

A pesar de ello, sostuvo que el comportamiento del índice general mostró ciertos puntos favorables para el Gobierno: “Durante el periodo electoral la fase bajista inflacionaria no subió, incluso mejoró tras el salto de agosto que fue del 3.65% mensual, debido a la liquidez del peso de las letras”.

Especulaciones de una devaluación encubierta

Sobre si el desarme de letras y la emisión fueron errores o maniobras deliberadas, el economista sostuvo que pudo haber existido una estrategia encubierta. “Podés decir una devaluación encubierta de corto plazo, pero ¿cuál es el problema en Argentina? Que esas devaluaciones con economías que tienen precios flexibles, como Colombia o Chile, al poco tiempo generan deflación. En Argentina hay rigidez de precios muy importante”, comentó.

Y agregó: “Yo me inclino más porque sabían que tenían que depreciar el tipo de cambio, pero no tenían forma de hacerlo a través del Banco Central. Inundaron el mercado de pesos y era lógico que con escasez de reservas el tipo de cambio se deprecie”.