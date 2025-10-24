Hernán Martini: “Las expectativas de los jóvenes no están alineadas con lo que es el mercado laboral”

En conversación con Canal E, el director del Observatorio para la Educación y el Trabajo de la Cámara Argentina de Formación Profesional, Hernán Martini, analizó los resultados del último informe sobre educación no formal y advirtió que la capacitación laboral ya es clave para el futuro del empleo en Argentina.

La educación no formal impulsa empleo y transforma trayectorias laborales

Durante la entrevista, Martini destacó el crecimiento sostenido de la formación profesional y su impacto positivo en el empleo: “Podemos decir que mejoró las condiciones de trabajo de más de 144 mil personas en el país”, afirmó, señalando que el dato surge de una encuesta realizada a los socios de la Cámara Argentina de Formación Profesional.

Según explicó, “hoy hay un auge importantísimo de la educación no formal a nivel mundial”, y las universidades están incorporando trayectos cortos orientados al trabajo práctico. “En Argentina, anualmente, unas 600 mil personas se formaron en el último año en este tipo de capacitaciones”, precisó.

Para el especialista, este fenómeno “abre una oportunidad de pensar un proyecto colectivo y personal”, ya que la educación no formal está directamente enfocada en la práctica laboral y en la inserción rápida en el mercado.

Martini sostuvo que el modelo tradicional necesita repensarse: “Este tipo de formaciones es muy flexible porque se adapta permanentemente al mercado laboral, que está muy acelerado y volátil”, explicó. Las capacitaciones, que duran entre tres y nueve meses, permiten que más personas puedan acceder a nuevos saberes sin necesidad de estudios largos.

La educación formal necesita un rediseño institucional profundo

En comparación con la educación formal, Martini aseguró que “necesitamos un rediseño institucional en muchos aspectos, no solamente en educación”, y argumentó que las nuevas tecnologías y la circulación de ideas requieren instituciones capaces de garantizar participación y diversidad de pensamiento.

Advirtió además sobre la desconexión entre la escuela y el trabajo: “Las expectativas de los jóvenes no están alineadas con lo que es el mercado laboral”, subrayó.

El director del Observatorio señaló que “más del 50% de los chicos no termina el secundario en tiempo y forma” y que los resultados de las pruebas internacionales muestran debilidades en el aprendizaje.

Aunque reconoció la importancia de seguir invirtiendo en educación formal, sostuvo que “la inversión en educación es rentable siempre, pero hoy también es rentable al corto plazo”, porque tiene un impacto social inmediato.

Finalmente, cuestionó las prioridades del debate público argentino: “Me parece una estafa social que nos hagan creer que lo más importante es cuánto va a estar el dólar la semana que viene”, expresó con contundencia, subrayando la necesidad de volver a pensar la educación como una herramienta de futuro y desarrollo colectivo.

