Horacio Fazio advirtió que la baja de la inflación podría profundizar la desocupación

En diálogo con Canal E, el filósofo y economista Horacio Fazio sostuvo que el principal desafío económico del Gobierno será continuar reduciendo la inflación sin agravar los niveles de desocupación, en un contexto en el que la desaceleración de los precios convive con un deterioro del mercado laboral.

El entrevistado aseguró que el análisis de la situación económica debe partir de los datos objetivos y remarcó que "La única forma de ver esta situación es leerla de forma directa, apreciarla tal como es. Luego vendrán las opiniones, las interpretaciones". En ese sentido, señaló que la tasa de desempleo pasó del 5,7% a fines de 2023 al 7,8% en la actualidad, mientras que en algunos municipios del Gran Buenos Aires supera los dos dígitos.

El deterioro del empleo, la principal preocupación

El economista explicó que esos indicadores corresponden a la población económicamente activa y advirtió que reflejan una problemática de gran magnitud. "Es un tema delicado y el Gobierno debería apreciarlo tal como es", afirmó, al tiempo que recordó que esos porcentajes representan a cerca de 23 millones de argentinos que integran ese universo.

Al mismo tiempo, reconoció que la administración nacional logró reducir la inflación desde niveles de tres dígitos hasta alrededor del 2% mensual, aunque aclaró que el índice anualizado continúa siendo elevado en comparación con otros países. Para Fazio, se trata de un avance importante, pero insuficiente para considerar resuelto el problema.

El desafío de bajar la inflación sin destruir empleo

El filósofo y economista explicó que reducir la inflación desde niveles muy altos es menos complejo que continuar bajándola cuando ya se encuentra en torno al 2% o 3% mensual. Como ejemplo, recordó las experiencias de Israel y Uruguay, países que necesitaron varios años para alcanzar niveles cercanos a la estabilidad de precios.

Para ilustrar ese proceso utilizó una comparación aeronáutica. "Esto es como que un avión aterriza en una pista de 10.000 metros... necesitaría una pista de 20, 30 o 40.000 metros para aterrizar en una segunda etapa". Según explicó, la última fase de la desaceleración inflacionaria demanda más tiempo y mayores esfuerzos.

Finalmente, Fazio advirtió sobre el dilema que enfrenta el Gobierno de cara al próximo proceso electoral. A su juicio, insistir en una reducción más acelerada de la inflación podría tener consecuencias negativas sobre el mercado laboral. "Creo que tiene un gran problema el Gobierno... porque eso es muy probable que afecte el nivel de ocupación, es decir, que haya más desocupación". En ese contexto, consideró que la administración nacional buscará llegar a las elecciones exhibiendo una inflación aún más baja, aunque con el riesgo de profundizar el deterioro del empleo.