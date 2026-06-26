Industria láctea: las pymes destacan el crecimiento de la producción, pero alertan por la concentración de tambos

En diálogo con Canal E, Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pymes Lácteas (Apymel), sostuvo que la producción lechera atraviesa un buen momento, aunque advirtió que el crecimiento convive con un fuerte proceso de concentración de tambos y cambios en la estructura industrial.

La industria láctea argentina atraviesa una etapa de profundas transformaciones. Cambios de propietarios en empresas, procesos concursales y nuevas inversiones modifican el mapa del sector, mientras la producción de leche mantiene una tendencia positiva.

"Se han producido transformaciones en el sector industrial, pases de manos, se han cerrado también con proceso de quiebra a Sancor y, bueno, el tema de Reverón ya todavía no se resuelve", explicó Villano. Sin embargo, destacó que "han venido gente a invertir, que eso es bueno también", en referencia al ingreso de nuevos capitales.

Crece la producción, pero también la concentración

El dirigente señaló que el número de tambos continúa disminuyendo, aunque la producción total aumenta gracias al crecimiento de los establecimientos de mayor escala.

"Los tambos de más de 10.000 litros hoy son el 5% del total y elaboran el 30% de la leche", precisó. Además, indicó que los establecimientos que producen entre 6.000 y más de 10.000 litros representan apenas el 10% del total, pero generan casi la mitad de la producción nacional.

En contraste, remarcó la importancia de los pequeños establecimientos: "Hay una cantidad importante de tambos, hasta 3.000 litros, que son el 70% y producen el 30% de la producción, pero además hacen un gran trabajo a nivel regional".

Según Villano, la producción de leche podría cerrar el año cerca de los 12.000 millones de litros, impulsada por un contexto favorable para el productor. "Tuvimos el año pasado un buen precio de la leche, y eso hace que el tambero, en lugar de vender su vaquillona, la incorpore al tambo", afirmó.

El desafío de sostener a las pymes y los tambos familiares

Respecto de la estructura productiva, Villano aseguró que quienes más dificultades enfrentan son los tambos medianos. "Los grandes obviamente tienen mucha mejor rentabilidad, son más eficientes y es donde están haciendo la mayor inversión", explicó.

En cambio, señaló que "los del medio son los que están sufriendo más", debido a menores niveles de eficiencia y mayores costos operativos.

En cuanto a la industria, destacó el desempeño de las pequeñas y medianas empresas lácteas. "Las pymes están gozando de buena salud", aseguró, aunque reconoció que todavía existe margen para incrementar las inversiones y mejorar la competitividad.

Finalmente, puso en valor el aporte de las microindustrias vinculadas a tambos familiares. "Hacen unos muy buenos quesos típicos en todas las regiones y son muy importantes; hay que alentarlos porque hacen a la economía de los pequeños pueblos", concluyó.