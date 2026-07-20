Iván Cachanosky sobre el dólar: “No veo alguna devaluación de consistencia por lo menos en el 2026”

Con el cierre del Mundial, la agenda económica vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones de los argentinos. Para Iván Cachanosky, las variables clave seguirán siendo la actividad económica, la inflación y el mercado cambiario, aunque el panorama muestra señales de estabilidad para los próximos meses.

El economista consideró que la desaceleración de la inflación, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y la menor brecha cambiaria permiten proyectar un escenario de crecimiento con mayor previsibilidad para lo que resta del año.

Inflación en descenso y una actividad económica en recuperación

El economista consideró que la actividad económica mantiene una tendencia positiva. "Lo que vas a tener probablemente en términos de actividad de acá a finales de año es un crecimiento", afirmó, al anticipar que los próximos indicadores mostrarán una recuperación sostenida.

Respecto de la inflación, sostuvo que el proceso de desaceleración continuará. "Lo importante es que para adelante va a seguir bajando porque el Banco Central hizo todo un trabajo de emitir poco dinero", explicó.

Según Cachanosky, la política monetaria aplicada comienza a mostrar resultados concretos. "En algún momento te da frutos, y es lo que estamos empezando a ver", señaló.

Además, remarcó que una inflación más baja puede generar un efecto positivo sobre el financiamiento. "Si baja la inflación vos das margen para que puedan bajar las tasas de interés y si bajan las tasas de interés entonces las empresas, las pymes, pueden tener más oxígeno para tomar crédito, y eso ayuda a la economía real", destacó.

Dólar estable y una brecha cambiaria bajo control

Consultado por la evolución del tipo de cambio, Cachanosky descartó un salto cambiario durante el próximo año. "Yo no veo alguna devaluación de consistencia por lo menos en el 2026", aseguró.

El economista explicó que esa previsión se apoya en dos factores principales: un perfil de vencimientos de deuda en dólares manejable y un Banco Central que logró fortalecer sus reservas mediante la compra de divisas.

Sobre la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, sostuvo que se trata de una brecha reducida. "Es una brecha chica, lo cual te muestra que es un mercado ya poco intervenido", indicó.

Finalmente, señaló que todavía persisten algunas restricciones cambiarias para empresas, aunque destacó la dirección de la política económica. "Las señales que viene dando el Gobierno en términos del dólar es de que cada vez haya más libertad en el mercado cambiario, no menos", concluyó.