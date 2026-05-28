Iván Cachanosky: “El crédito viene subiendo, lo cual es muy buena noticia”

El acceso al crédito privado en Argentina alcanzó su nivel más alto en ocho años y comienza a consolidarse como una de las señales positivas de la economía. En diálogo con Canal E, el economista Iván Cachanosky destacó que el crecimiento del financiamiento representa una mejora respecto de los últimos años, aunque aclaró que todavía queda margen para recuperar niveles históricos.

“El crédito viene subiendo, lo cual es muy buena noticia”, sostuvo el economista, aunque remarcó que el punto de partida era muy bajo tras la gestión anterior. Según explicó, el ratio de crédito al sector privado sobre depósitos pasó del 30% al 60%, aunque recordó que antes de la crisis de 2001 ese indicador rondaba el 80%.

Crédito privado y recuperación económica

Cachanosky consideró que el avance del crédito dependerá de la continuidad del plan de estabilización macroeconómica y de la baja de las tasas de interés. Además, explicó que el financiamiento hoy alcanza a distintos sectores de la economía, tanto a empresas que buscan expandirse como a aquellas que necesitan sostenerse frente a la caída de la actividad.

“Hay que ver si este crédito empieza a volverse más sano, más de inversión y no tanto porque está bajando la inversión”, afirmó. En ese sentido, vinculó la recuperación económica con los datos positivos del EMAE de marzo y señaló que todavía faltan indicadores para confirmar si la mejora se consolidará en los próximos meses.

Sobre la inflación, el economista destacó que abril mostró una desaceleración respecto de los meses anteriores y proyectó una continuidad en esa tendencia. “Estoy convencido que la inflación de mayo va a ser menor a la de abril”, aseguró, al estimar una suba de precios cercana al 2,1% mensual.

Además, planteó que, si el contexto internacional acompaña y se reducen las tensiones geopolíticas, la inflación podría acercarse al 1% mensual hacia julio o agosto. Para Cachanosky, un escenario de menor inflación y tasas más bajas permitiría darle alivio a sectores que todavía atraviesan dificultades.

Cambio de matriz productiva y desafíos

El economista también analizó el impacto del ajuste sobre distintos sectores de la economía y sostuvo que Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural. “Argentina está cambiando su matriz productiva”, explicó, al advertir que algunos sectores perderán peso mientras otros comenzarán a crecer.

En ese contexto, consideró fundamental que el Gobierno facilite la apertura de nuevos sectores productivos y mejore las condiciones para la inversión. También destacó el proyecto de “super RIGI”, al señalar que podría atraer actividades que hoy no existen en el país sin competir directamente con industrias ya instaladas.

Para el especialista, el principal desafío será administrar la transición económica y generar reglas de juego más estables. De cara al futuro, proyectó un 2026 “relativamente tranquilo”, aunque advirtió que las mayores tensiones podrían aparecer en 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a presionar sobre la demanda de pesos y el dólar.