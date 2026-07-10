En el programa “QR!” de Canal E, el panelista Jose Amore analizó la denominada “campaña antiargentina” y aseguró que existe una estrategia en redes sociales destinada a instalar una imagen negativa del país a nivel internacional.

Durante su columna, Amore explicó que esta narrativa sostiene que Argentina es “un país profundamente racista” y señaló que, según su análisis, el fenómeno se potenció en las últimas semanas a partir de declaraciones y publicaciones de distintos referentes políticos y usuarios en redes sociales.

“La campaña antiargentina es real, ocurrió a partir de ya un par de semanas que se está instalando, pero profundizada esta semana”, afirmó el panelista al comenzar su intervención.

José Amore cuestionó los discursos sobre el racismo en Argentina

La integrante de "QR!" planteó que la discusión sobre el racismo en Argentina debe analizarse desde una perspectiva histórica y social más amplia.

“Por supuesto que hay racismo en Argentina, hay discriminación, hay clasismo, pero que sea un país profundamente racista desconoce la complejidad de la sociedad argentina”, sostuvo.

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En ese sentido, explicó que la conformación social del país estuvo atravesada por distintos procesos históricos, como la mezcla entre pueblos originarios, migraciones europeas y otros grupos que formaron parte de la identidad nacional.

Para Amore, reducir la realidad argentina a una única característica implica dejar afuera la diversidad cultural y social que existe dentro del país.

El rol de las redes sociales y los discursos políticos

Durante su análisis, el panelista señaló que parte de esta discusión se instaló a través de publicaciones en redes sociales realizadas por dirigentes, funcionarios y sectores vinculados al oficialismo.

Amore mencionó algunos posteos con contenido que consideró discriminatorio y sostuvo que este tipo de mensajes contribuyó a fortalecer una percepción negativa sobre Argentina en el exterior.

“Los voceros de los discursos racistas son funcionarios o allegados al Gobierno nacional”, afirmó durante el programa, al referirse a la influencia que tienen determinados referentes políticos en la conversación pública.

Además, destacó que una medición presentada en redes sociales mostró un aumento de comentarios negativos sobre Argentina. Según mencionó, se registraron alrededor de 340.000 publicaciones críticas vinculadas con la idea de que el país es racista.

La relación con la Selección argentina y el Mundial

Otro de los puntos abordados en "QR!" fue la relación entre esta narrativa y la imagen internacional de la Selección argentina.

Amore sostuvo que parte de la discusión se vinculó con publicaciones que cuestionan el apoyo al equipo nacional y que buscan asociar el respaldo a la Selección con determinados sectores políticos.

Según explicó, la disputa también se relaciona con la apropiación simbólica del éxito deportivo y con la intención de vincular el triunfo de la Argentina con un espacio político determinado.

Durante la columna también se mencionó la circulación de publicaciones falsas relacionadas con Lionel Messi y un supuesto vínculo con Israel durante su infancia.

Amore señaló que ese tipo de contenidos buscan instalar ideas falsas para generar impacto en redes sociales y que, aunque algunas publicaciones sean eliminadas luego de recibir críticas, alcanzan una amplia difusión antes de ser desmentidas.

En ese sentido, advirtió sobre la importancia de analizar este tipo de fenómenos digitales y no reproducir contenidos sin verificar su origen.

“Una campaña que busca quitarle prestigio a Argentina”, lanzó Amore

Como cierre de su análisis, Amore planteó que la discusión excede las redes sociales y forma parte de una disputa por la construcción de la imagen internacional del país.

“Es una campaña que busca quitarle prestigio a las construcciones pensadas en el plano del deporte que tenemos como nación”, sostuvo.

La panelista concluyó que estas narrativas combinan factores locales e internacionales y que las redes sociales funcionan como un espacio donde se construyen y amplifican debates que luego llegan a la agenda pública.

LB