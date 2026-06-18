Procesaron en Brasil al arquitecto argentino acusado de fotografiar y hacer comentarios racistas sobre un menor

El arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, oriundo de Santiago del Estero, fue procesado formalmente por la Justicia de Brasil por racismo e injuria racial tras haber fotografiado, sin permiso, a un niño de 7 años en el tren "Maria Fumaça", que une São João del-Rei y Tiradentes, y luego haberle mandado esas imágenes a sus amigos por WhatsApp.

Según TN, en uno de los textos, Murias escribió: “Al lado mío en el tren, es negrito, pero muy lindito, gorda, lo puedo llevar de esclavo”. En otro sumó: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí. Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”.

Eduardo Ignacio Murias

Una mujer, que estaba sentada detrás del arquitecto, descubrió lo que pasaba y luego relató que el hombre alternaba la visualización de material triple X para adultos con el envío de las imágenes del menor de edad junto a dibujos de monos y declaraciones discriminatorias. En ese contexto, la progenitora del niño fue alertada de lo que ocurría por otros pasajeros y, al chequear el celular del argentino, encontró los mensajes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras aceptar la denuncia, el juez le puso fin a la investigación preliminar y dio comienzo al proceso penal. Por su parte, el fiscal Felipe Guimarães Amantéa negó cualquier posible acuerdo de no persecución penal, basándose en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal sobre los delitos de racismo.

Bungee jumping: empleados tiran a una joven sin cuerda al vacío y falleció por el impacto de la caída

Murias, quien está encerrado, desde el pasado 25 de mayo, quedó cerca de una posible condena superior a los cuatro años de cárcel.

El abogado del arquitecto explicó, según TN, que no aceptará la tipificación de lo ocurrido, afirmando que no hubo “exteriorización” de la ofensa hacia el menor de edad porque los mensajes de textos fueron mandados en un chat privado, y que, por ese motivo, realizar dos imputaciones de delitos por un mismo hecho sería una persecución doble.

Además, aseguró que la denuncia se hizo de forma exprés para establecer la condición procesal de Murias, impidiendo los recursos de habeas corpus que todavía están tramitándose, tanto en la cámara local como en el Superior Tribunal de Justicia.

En paralelo, Gilberto Silva, el letrado de la familia de la víctima, anunció que la progenitora del niño y sus familiares se enteraron de la novedad con “serenidad y confianza”.

Detención de Eduardo Ignacio Murias

Qué pasará tras el procesamiento de Eduardo Ignacio Murias

Tras el procesamiento formal de Eduardo Ignacio Murias, la causa entra en su etapa de instrucción. Luego que la defensa responda, el tribunal establecerá el calendario oficial de audiencias.

Los detenidos en Brasil por la muerte de una joven tras un salto al vacío aseguran que ninguno estaba a cargo de la seguridad

Durante esa instancia prestará declaración la familia del menor de edad, la mujer que vio los mensajes racistas, los peritos que analizaron el teléfono del arquitecto, y Murias, antes de la sentencia definitiva.