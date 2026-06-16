Patricio de la Barra sobre la muerte de Gaspi en Brasil: "Todavía se investiga y no hay más que especulaciones"

Brasil atraviesa horas de conmoción tras la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro, donde una colisión entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales, entre ellas los argentinos Gaspi y Lucas Vignale. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades aún no lograron determinar las causas del accidente.

En diálogo con Canal E, el periodista brasileño Patricio de la Barra brindó detalles sobre el caso y también analizó el clima que se vive en el país por el irregular comienzo de la selección de Brasil en el Mundial, que ya generó cuestionamientos hacia el entrenador Carlo Ancelotti.

La investigación por la inédita colisión de helicópteros en Río de Janeiro

De la Barra explicó que el accidente marcó un hecho sin precedentes en la historia de la aeronáutica brasileña. "Por primera vez en la historia de este país se registra una colisión entre dos aeronaves de este tipo en Brasil", señaló.

El choque ocurrió cuando dos helicópteros coincidieron en una misma zona aérea. Una de las aeronaves transportaba a cinco personas, mientras que la otra era piloteada únicamente por su conductor. Como consecuencia del impacto murieron seis personas.

Entre las víctimas se encontraban los argentinos Gaspi y Lucas Vignale, quienes viajaban hacia Angra dos Reis para realizar la grabación de un videoclip. Según explicó el periodista, uno de los cuerpos ya fue reconocido por sus familiares, mientras que el reconocimiento de Gaspi aún depende de estudios de ADN.

El hecho generó una profunda conmoción entre sus seguidores. De la Barra destacó que "esto ha enlutado mucho a los jóvenes", especialmente porque el creador de contenido contaba con millones de seguidores, incluidos cerca de 900.000 brasileños.

Las hipótesis que analizan las autoridades

Por el momento, las causas del accidente continúan siendo materia de investigación. El periodista explicó que existen distintas teorías, aunque ninguna fue confirmada oficialmente.

"Hay muchas especulaciones en torno a lo que podría haber ocurrido, falla mecánica, incluso se habla de otras hipótesis, pero por el momento son meras especulaciones", remarcó.

La investigación está siendo llevada adelante por la ANAC, organismos policiales y especialistas aeronáuticos. Además, se analizan numerosos videos que registraron el momento del impacto y la posterior explosión de una de las aeronaves.

Según relató De la Barra, uno de los helicópteros se desvió de su corredor de vuelo y terminó impactando con las aspas a la otra aeronave. Sin embargo, aclaró que "no hay ninguna posición oficial por parte de las autoridades brasileñas para determinar cuál fue la causa".

Cómo funciona el control aéreo de helicópteros en Brasil

El periodista también explicó que los vuelos de helicópteros cuentan con sistemas de supervisión específicos. Cada aeronave debe presentar previamente su plan de vuelo y respetar corredores aéreos determinados por las autoridades.

"Siempre hay un control, una vigilancia invisible", comentó al describir el trabajo de las torres de control y los organismos encargados de monitorear el tránsito aéreo.

Precisamente por la existencia de estos mecanismos, el accidente despertó una fuerte sorpresa entre especialistas y autoridades, ya que nunca se había registrado una colisión de estas características en el país.

La ilusión mundialista de Brasil se transformó en preocupación

Más allá de la tragedia aérea, otro de los temas que concentra la atención en Brasil es el desempeño de la selección en el Mundial. De la Barra explicó que existía una enorme expectativa por el debut del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Según detalló, por primera vez en dos décadas los brasileños volvieron a pintar las calles, reunirse en bares y acompañar masivamente a la selección. Sin embargo, el empate ante Marruecos generó una fuerte decepción.

"La selección en campo no correspondió", afirmó el periodista, al describir el pobre rendimiento mostrado durante gran parte del encuentro.

El gol de Vini Junior evitó la derrota, pero no logró cambiar el clima general. "Esto le cayó como un balde de agua fría a los brasileños", aseguró.

Las críticas a Carlo Ancelotti comienzan a crecer

El foco de las críticas apunta principalmente al entrenador italiano. De acuerdo con De la Barra, muchos hinchas y analistas cuestionan las decisiones tácticas adoptadas durante el partido.

"Ahora se critica duramente y vehementemente a Carlo Ancelotti", sostuvo, al describir el cambio de ánimo que se produjo después del debut.

Si bien todavía existe paciencia por parte de gran parte de la torcida, el próximo compromiso frente a Haití podría resultar determinante. En ese sentido, el periodista advirtió que "si no hace un buen papel ante Haití, seguramente la respuesta de los brasileños va a ser bastante diferente".

Mientras tanto, Brasil sigue dividido entre la conmoción por una tragedia aérea sin precedentes y las dudas futbolísticas de una selección que llegó al Mundial con grandes expectativas y que ahora deberá responder dentro de la cancha.