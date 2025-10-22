JP Morgan y EE.UU. negocian un crédito de USD 20.000 millones para Argentina

En diálogo con Canal E, la periodista Eugenia Muzio, especializada en economía del diario Perfil, confirmó que el titular de JP Morgan, Jamie Dimon, llegó a la Argentina este miércoles para mantener reuniones con empresarios y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes.

“El viaje se da en un momento muy particular, con el respaldo de Estados Unidos a la Argentina en materia financiera. Se está negociando un nuevo paquete de ayuda con bancos como JP Morgan, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs, por unos 20.000 millones de dólares”, detalló Muzio.

Según la periodista, este crédito sería financiado por bancos privados, pero con garantía del Tesoro estadounidense, lo que muestra el interés de Washington en apuntalar la estabilidad argentina. “La idea es crear un fondo especial de inversión con apoyo de varios bancos y fondos extranjeros, entre ellos algunos de origen árabe”, explicó.

Qué garantías puede ofrecer la Argentina

Muzio señaló que las opciones locales de garantía son limitadas. “No puede usarse el oro, porque pertenece al Banco Central, ni los recursos naturales, porque son propiedad de las provincias. Por eso se evalúa que la garantía la aporte directamente el Tesoro de Estados Unidos, probablemente mediante la emisión de un bono específico”, indicó.

La periodista añadió que el gobierno argentino busca anunciar avances antes del viernes, aunque no descarta que la comunicación se postergue según los resultados electorales. “Podrían guardarse el anuncio para usarlo en un momento de volatilidad cambiaria posterior a las elecciones”, analizó.

Expectativa en los mercados y señales de Washington

La visita de Dimon coincide con un foro internacional en Buenos Aires donde participarán también Tony Blair y una ex secretaria de Estado estadounidense. Para Muzio, cualquier declaración en ese ámbito “podrá tener repercusión directa en los mercados”.

“En las últimas semanas hubo gestos desde Washington buscando estabilizar la rueda cambiaria, pero la demanda de cobertura fue mayor y el dólar siguió subiendo”, comentó.

La periodista incluso mencionó que una eventual declaración de apoyo de Donald Trump podría contribuir a calmar los mercados, aunque advirtió que “las palabras del actual presidente estadounidense no ayudaron en ese sentido”.

Dólar y escenario post electoral

Consultada sobre la evolución del tipo de cambio, Muzio sostuvo que el valor actual no garantiza estabilidad: “Algunos analistas ubican el dólar de equilibrio entre 1.600 y 1.700 pesos, dependiendo de las decisiones del gobierno. El 31 de octubre vence una letra Dollar Linked, y eso condiciona cualquier movimiento antes de esa fecha”.

Según explicó, un salto cambiario previo encarecería el pago de esa obligación. “Por eso muchos creen que el gobierno esperará a que pase ese vencimiento antes de modificar el esquema cambiario”, dijo.

Para la periodista, el mercado sigue atento a las señales políticas y financieras. “El esquema actual está en tensión y ya se vulneró el techo de la banda. Aunque Caputo diga que no habrá cambios, la incertidumbre domina el panorama”, concluyó.