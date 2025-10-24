Juan Manuel Tapiola: “El Real Estate es el activo más estable y menos volátil”

En diálogo con Canal E, Juan Manuel Tapiola, desarrollador inmobiliario y fundador de Espacios, explicó por qué considera que el sector inmobiliario atraviesa una oportunidad histórica para invertir y qué riesgos observa en el corto plazo.

“Estamos entrando en precios bajos para Argentina”

El especialista en Real Estate fue contundente al describir el escenario actual. “Hoy estamos entrando en precios bajos para Argentina”, aseguró Tapiola, destacando que “como todo activo, siempre conviene invertir cuando está barato”.

Explicó que la inflación general y la inmobiliaria se comportaron de forma muy distinta: “La inflación del supermercado fue del 200%, mientras que la inflación de los inmuebles fue del 20%. Todavía falta que el precio de las propiedades suba para equipararse con el resto de los bienes del país”.

A eso se suma el valor de la construcción. “Hoy comprás un metro cuadrado por el mismo precio que cuesta construirlo”, afirmó, señalando que esa situación no es sostenible a largo plazo. “O los constructores van a fundir y bajará la oferta, o los precios de venta van a subir. En cualquiera de los dos casos, hoy el activo está barato”, resumió.

Además, destacó la doble rentabilidad que ofrecen las propiedades: “Entre la renta por alquiler, que ronda el 5 o 7% anual, y la renta que falta por la suba de precios, el inmueble puede rendir entre 10 y 20% al año”, subrayó el experto.

“El Real Estate es el activo más estable y menos volátil”

Tapiola resaltó otro punto clave del sector: su estabilidad. “A diferencia de las acciones y los bonos, uno no puede vivir en una acción o un bono. Pero en una casa sí”, dijo, remarcando la función doble del ladrillo como inversión y refugio.

En cuanto a los riesgos, el desarrollador vinculó la evolución del mercado con el panorama político. “Si la oposición ganara las elecciones, el riesgo país subiría, desaparecería el crédito hipotecario y la demanda caería. Si, en cambio, el oficialismo logra una victoria amplia, bajaría el riesgo país y podrían volver los créditos, lo que aumentaría los precios”, analizó.

Sobre la demanda, señaló que “el interés del argentino por el Real Estate está en su ADN, casi como el dólar”. Además, destacó un nuevo fenómeno: “De cada 10 propiedades que vendemos, una o dos son compradas por venezolanos, y también hay gente que sale de las criptomonedas para pasarse al ladrillo”, contó.

Tapiola afirmó que el sector brinda una seguridad difícil de encontrar en otros activos. “Si comprás una propiedad terminada, la seguridad es total. Es un activo tangible y no volátil: si la economía se desploma, el precio tarda mucho en caer”, dijo, y agregó que “es el activo más progresivo, sube y baja con retardo, lo que lo hace ideal para el inversor conservador”.

