En diálogo con Canal E, el economista Juan Manuel Truffa advirtió que la intervención del Tesoro de Estados Unidos no es una solución estructural y criticó la mala administración de las expectativas por parte del Gobierno argentino.

El Tesoro marcó la cancha, pero no alcanza

El impacto de las recientes reuniones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos fue menor al esperado, según explicó el economista. Aunque el Tesoro estadounidense volvió a intervenir en el mercado cambiario comprando pesos, la medida no generó el efecto buscado. “No veo como una gran solución el hecho de que el Tesoro marque la cancha. Van a terminar poniendo el tipo de cambio en el nivel que quieran, pero eso no necesariamente es un tipo de cambio de equilibrio”, afirmó.

Truffa señaló que los inversores esperaban anuncios concretos que nunca llegaron. “Ayer todo el mundo estaba esperando algún anuncio que finalmente no fue”, dijo, agregando que la falta de comunicación efectiva generó aún más incertidumbre. Para el economista, el respaldo norteamericano es positivo, pero insuficiente si no se traduce en hechos. “Contar con el respaldo del Tesoro americano es buenísimo, pero la coyuntura hoy está teniendo otro problema”.

La falta de precisión en las declaraciones del presidente Donald Trump también generó ruido. Mientras su asesor Scott Bessent fue claro al hablar de elecciones de medio término, Trump confundió los comicios con una posible reelección de Javier Milei. “Si el mensaje no es lo suficientemente claro y se genera alguna confusión sobre qué es efectivamente ganar las elecciones, eso genera más confusión”, explicó Truffa.

El efecto del anuncio se diluye sin medidas concretas

Truffa también cuestionó la estrategia oficial de sobredimensionar los anuncios sin tener asegurados los resultados. “Yo creo que fue un error poner tanta expectativa para un anuncio que finalmente no fue”, sostuvo. En su opinión, la reunión con Trump dejó más dudas que certezas y no logró el “golpe de efecto” que el Gobierno esperaba.

Consultado sobre si el operativo de comunicación fue un "bluff", Truffa lo negó, aunque con matices: “Yo no creo que haya sido un bluff, pero se agrandaron un par de cosas”. Según él, se trató de una sobreexposición de expectativas, que se complicó por la imprevisibilidad de figuras como Trump y el propio presidente Milei: “La personalidad de un mandatario como Trump te absorbe esa posibilidad de manejar el discurso”.

Sobre el futuro inmediato, Truffa fue cauto. “Quizás ahora vienen algunos anuncios que traigan tranquilidad”, dijo. Pero advirtió que sin una comunicación eficaz, los esfuerzos económicos seguirán perdiendo impacto. “No está bien administrada la comunicación, ya lo hemos visto todo este año. Este año se puso más complejo y no es buena la comunicación”