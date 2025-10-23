Juan Sánchez: “Nos preocupa que Argentina quede dependiente de un país como Estados Unidos”

En diálogo con Canal E, el economista Juan Sánchez, desde Uruguay, analizó la recompra de deuda argentina y comparó la iniciativa con experiencias previas en su país, marcando fuertes diferencias en transparencia y resultados.

“Hay más dudas que certezas”

Desde Montevideo, Sánchez planteó una visión crítica del nuevo canje de deuda impulsado por el gobierno argentino. “La verdad que es contradictorio lo que está haciendo el gobierno argentino”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “hay una serie de críticas y suspicacias respecto de lo que podría ser este canje de deuda por educación”.

El economista señaló que “todo está muy mezclado” y que las iniciativas recientes se ven afectadas por la desconfianza que arrastra el país. En ese sentido, recordó que el gobierno ya había usado nombres simbólicos como “Libra” o “criptomoneda” para operaciones poco claras: “Si algo aprendimos del blockchain es que deja todos los dedos manchados; esa es su ventaja, porque todo queda registrado”, afirmó.

Sánchez no descartó que haya aspectos positivos en la idea, “si se hace bien”, pero advirtió sobre los vínculos financieros involucrados. “Hay sospechas de la vinculación con gente que trabajó en los mismos bancos que operaron en Uruguay, y eso realmente genera dudas”, subrayó.

Según el analista, la presencia de figuras relacionadas con JP Morgan despierta desconfianza tanto en Uruguay como en Argentina. “Nos preocupa ver a actores conocidos moviendo los hilos, porque eso siempre genera sospechas de intereses cruzados”, apuntó.

“Argentina puede perder soberanía”

El economista uruguayo fue categórico al advertir sobre los peligros de entregar deuda a manos extranjeras. “Nos preocupa que Argentina quede dependiente de un país como Estados Unidos”, expresó. Y agregó: “Estados Unidos cambia constantemente: pasa de Biden a Trump, y no se sabe de quién vas a terminar dependiendo”.

Para Sánchez, el gobierno argentino intenta “reciclar” instrumentos válidos en otros contextos, pero sin la transparencia ni las condiciones que los hicieron exitosos: “Alguien les debió haber asesorado que este era un instrumento potente y que había servido, pero hay que ver cómo se aplica”, explicó.

Al comparar con su país, destacó que “en Uruguay la apuesta por educación era en serio”, y recordó que allí “los canjes se hacían con varios brokers, sin vinculaciones políticas, y se invertía en infraestructura, educación y salud”.

Sánchez advirtió además que “si el canje de deuda termina en manos de un único gran tenedor, Argentina pierde margen de negociación y soberanía económica”. En su visión, la medida puede derivar en una dependencia similar a la del Fondo Monetario Internacional: “Imaginate depender del Tesoro de los Estados Unidos; eso sería muy peligroso”, advirtió.

Finalmente, el economista sostuvo que el país debe concentrarse en instrumentos que promuevan productividad real: “Argentina tiene que enfocarse en fideicomisos, en participación público-privada y en atraer inversión genuina”, dijo, aunque reconoció con escepticismo: “No sé si Milei es el más adecuado para eso, porque la credibilidad la ha perdido totalmente”.

