Juan Velardi: “Tengo dudas de si el gobierno no está dejando correr el dólar hasta acercarse al límite superior de la banda”

En diálogo con Canal E, el economista Juan Velardi advirtió que el Gobierno está dejando correr el dólar para tentar a los grandes fondos financieros y consolidar apoyos rumbo a las elecciones.

El dólar sube y el Gobierno toma riesgos

La cotización del dólar alcanzó un nuevo récord nominal de $1.370, y según Velardi, el Ejecutivo está dispuesto a todo con tal de mantener la situación controlada: “No tiene ningún tipo de límite el nivel al que pueden subir las tasas del gobierno para mantener esto bajo control”. Esta estrategia, remarca, incluye la venta masiva de futuros: “Puede vender infinitos dólares futuro, total, la cuenta la vamos a pagar los argentinos”.

Para Velardi, el Gobierno busca generar una percepción de estabilidad hasta octubre. “Tengo mis dudas de si el gobierno no está dejando correr el dólar hasta acercarse al límite superior de la banda”, explicó, sugiriendo que se intenta tentar a quienes hacen carry trade —una operatoria financiera basada en la compra y venta de divisas a distintas tasas— para que vendan a valores altos y recompren luego más barato.

“Es una apuesta fuerte, pero el gobierno está mostrando apoyos del exterior y de sectores del poder económico y político argentino”, sostuvo. Para el economista, la actual situación se asemeja más a una partida de ajedrez entre quienes creen en la estabilidad y quienes anticipan un estallido: “Esto es como una puja entre apostadores”.

Inflación, señales y límites del modelo

Al ser consultado sobre el impacto político y económico de señales como las filtraciones del Ministro de Justicia o las causas por criptomonedas, Velardi fue claro: “Quienes toman decisiones miran si el poder de Milei sigue consolidado o si empezó a declinar”. Esto, según él, influye directamente en si los grandes actores financieros eligen quedarse o huir: “Si piensan que el poder de Milei empezó a declinar, salen”, afirmó.

Sobre la inflación, también fue tajante: “La inflación de julio va a estar bien por arriba del 2%”, y ante la posibilidad de que los datos oficiales indiquen menos, lanzó una advertencia: “Si el INDEC en julio dice que fue menos del 2%, creo que va a haber muchos con dudas”.

Velardi sostuvo que la inflación no se ha disparado más sólo porque el consumo interno está deprimido: “Los precios no están subiendo más porque no hay poder adquisitivo”, señaló, y agregó que el freno actual también se debe a la avalancha de importaciones y acuerdos comerciales como los aranceles aplicados a Brasil.

Finalmente, aunque reconoce que el Gobierno aún tiene herramientas, el panorama sigue siendo crítico: “Todavía el gobierno no está sin herramientas, pero está bastante complicado”.