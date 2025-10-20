La esporádica quita de retenciones sigue bajo la lupa: “El principal beneficiado fue el complejo sojero”

El investigador del IERAL, Tobías Lucero, pasó por Canal E y se refirió al reciente informe elaborado por el Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea donde se analizó el impacto de la medida del Gobierno de aplicar retenciones cero durante 72 horas.

“Fue una medida extraordinaria de retención cero y que duró mucho menos de lo que muchos pensamos que iba a durar. Duró solo tres días, gracias a este cupo de 7.000 millones de dólares que el Gobierno puso como tope”, señaló Tobías Lucero.

A quién benefició la quita de retenciones

Según desarrolló, el cupo fue cumplido rápidamente por las grandes exportadoras, lo que generó un fuerte debate. “A los tres días, las grandes exportadoras lo cumplieron, digamos, entre cuatro o cinco exportadoras significaron el 60/70% del cupo. Entonces se dio todo el revuelo de que ellas habían sido las beneficiadas y no los productores”, afirmó.

Frente a ese escenario, se decidió realizar un trabajo para evaluar si efectivamente el beneficio llegó al campo. “Nosotros propusimos hacer este trabajo desagregando un poco los precios para ver efectivamente cómo se movieron los precios internos durante ese periodo”, explicó Lucero.

El complejo sojero fue el sector más beneficiado por la medida

Asimismo, precisó que el costo fiscal de la medida fue considerable: “El beneficio que el Estado le dio a exportadores y productores es de 1.500 millones de dólares, lo que dejó de cobrar en materia de retenciones. En ese periodo, el principal beneficiado fue el complejo sojero porque declaró el 80% de las toneladas que se declararon en total”.

El informe también analizó la evolución del precio interno de la soja durante los días de retenciones cero. “Hasta el 7 de octubre los precios internos se desacoplaron un poco de lo que fue los precios internacionales y el tipo de cambio”, indicó el entrevistado.

Luego, manifestó que, “el precio interno de la soja debería haber caído un 6% aproximadamente y a contraparte de eso en realidad aumentó un 14% en pesos. Entonces vemos que al productor, al que tenía los granos y pudo realizar la venta en esos días, se le pagó un precio un 14% más alto”.