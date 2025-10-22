Las inundaciones y su impacto en la educación rural: “Muchos han perdido los seis meses de escuela”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, en contacto con Canal E, se refirió a la crítica situación que atraviesa el interior bonaerense por las inundaciones, reclamó la reactivación de las obras hídricas y trazó una dura evaluación política y económica sobre el país.

Ignacio Kovarsky advirtió que la emergencia hídrica sigue sin solución: “Hoy también hay tormentas en toda esta zona afectada, en Olavarría llovieron 25, pero en 9 de Julio, Bolívar, en todos lados está volviendo a llover. Son tres días que dan de lluvia, veremos, dan acumulados entre 15 y 60 milímetros”.

Complicaciones en el desarrollo de la educación

Asimismo, explicó que desde la comisión de educación de CARBAP se elaboró un documento para visibilizar el impacto de las inundaciones sobre los niños rurales: “Muchos han perdido los seis meses de escuela. Tendríamos que haber tenido acceso a la educación tanto para los chicos de la ruralidad como pasa también en los pueblos”.

Respecto al Plan Maestro de la Cuenca del Salado, Kovarsky señaló que las obras avanzan muy lentamente: “Las obras del tramo 4.2 que corresponde a Nación arrancó con una sola draga. Creo que estaba llegando otra, pero no tenemos noticias de que haya arrancado de verdad con cuatro dragas. Arrancaron por uno de los tramos pero como muy tímidamente, no es la velocidad de una obra que podría tener un Estado nacional”.

Siguen los reclamos por obras de infraestructura

A su vez, advirtió que si no se completa el nodo Bragado, el impacto de las obras será limitado: “Aunque limpies el Salado, si no se resuelve el nodo Bragado no sirve nada haber limpiado todo el Salado. Es una obra carísima pero que después no la utilizamos para lo que fue prevista”.

Sobre los fondos, el entrevistado comentó: “La plata siempre estuvo, esto es una decisión política de en qué se usan los fondos. El saneamiento del Salado se tendría que haber terminado en 2015”. Y agregó: “Es como todo en la Argentina, la postergación de la infraestructura básica y cuando tenemos estas inclemencias del tiempo es cuando más se notan”.

También analizó el panorama político y económico del país: “Tenemos muy claro el daño que nos ha hecho el kirchnerismo, el daño que nos ha hecho el gobierno populista cerrando exportaciones, enseñándonos frente a la sociedad como unas personas distintas, hasta incluso nos han dicho mezquinas, oligarcas”.