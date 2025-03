Laurnagaray: "Argentina no es un mercado clave para Estados Unidos, y un acuerdo bilateral no responde a sus intereses"

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alejandro Laurnagaray destacó que las amenazas de Donald Trump sobre el aumento de barreras comerciales son, en su mayoría, herramientas de negociación. "Trump inicia con un discurso agresivo, pero luego reduce la intensidad y busca negociar", explicó.

Aunque el presidente de EE. UU. implementó aranceles en algunos sectores, como el acero y el aluminio, la mayoría de sus políticas son tácticas para atraer empleo industrial de calidad en el país. Según el analista, la verdadera intención detrás de estas medidas es fortalecer la industria estadounidense, tras décadas de desindustrialización, buscando asegurar empleos con salarios competitivos.

La relación de Argentina con Estados Unidos: Sin perspectivas de un acuerdo bilateral

En cuanto a la relación entre Argentina y Estados Unidos, Laurnagaray fue claro al afirmar que no ve perspectivas de un tratado de libre comercio entre ambos países. "Argentina no es un mercado clave para Estados Unidos, y un acuerdo bilateral no responde a sus intereses", indicó.

A pesar de las expectativas de algunos sectores, como el de Javier Milei, un acuerdo comercial más allá de lo discursivo parece poco probable. Estados Unidos se interesa principalmente en las materias primas argentinas, pero no en promover una relación comercial profunda, pues su foco está en asegurar sus propios empleos industriales.

Ucrania: La posición de Trump y el futuro del conflicto

Otro tema de debate fue la situación en Ucrania. Laurnagaray explicó que Trump busca una resolución del conflicto mediante un tratado de paz. "Trump está decidido a terminar con la guerra, presionando a Zelensky para que acepte condiciones que podrían frenar el avance del conflicto", dijo.

Según el analista, la guerra está perdida para Ucrania, y Europa y Estados Unidos están interesados en firmar un tratado de paz para evitar más devastación. De acuerdo con el analista, la clave de esta negociación es el papel de Rusia, que emerge como un polo de poder junto con China, algo que Trump ha aceptado, contrario a los demócratas que siguen apostando al modelo unipolar estadounidense.

Zelensky y su permanencia en el poder

Para finalizar, Laurnagaray reflexionó sobre la permanencia de Volodymyr Zelensky en el poder. "El primer objetivo de un presidente es proteger a su población, y Zelensky no logró evitar el conflicto. Su permanencia en el poder se debe a la sed de poder y la influencia que otorga la presidencia".