Leandro Péres Lerea: “La Argentina no tiene una política de turismo desde hace 25 años”

En diálogo con Canal E, Leandro Péres Lerea, director de TurismoCero.com, explicó cómo se perfila la temporada turística de verano y advirtió sobre los problemas estructurales que enfrenta el sector.

Las primeras reservas y los turistas previsores

Según Péres Lerea, la demanda turística ya comenzó a moverse. “Entre fines de agosto y fines de octubre se da la primera tanda de gente más previsora, que ya define con tiempo sus vacaciones”, explicó. Señaló que este grupo aprovecha las ofertas y la disponibilidad de vuelos, anticipando su descanso de verano.

Sin embargo, advirtió que el comportamiento del turista cambió radicalmente. “El hábito de las vacaciones ya no es ir un mes a Mar del Plata, como era hace 30 años”, sostuvo, marcando que el público busca hoy experiencias más cortas, variadas y en distintos destinos del país.

Altos costos y competencia regional

Para el experto, los desafíos del turismo argentino no están solo en la demanda, sino en la estructura de costos internos. “Los destinos turísticos y los emprendedores argentinos son súper profesionales, pero tienen los mismos problemas que cualquier empresa nacional: impuestos, cargas laborales y costos operativos altísimos”, afirmó.

Esto genera una brecha de competitividad frente a países vecinos. “El costo operativo de una empresa turística en Argentina es muchísimo más alto que en Brasil, Chile o Uruguay”, remarcó. Así, muchos turistas del norte argentino eligen playas brasileñas antes que la costa atlántica, no solo por precio, sino también por distancia y calidad de servicios.

“Ningún destino del mundo se jacta de ser barato; los más vendidos, como París o Nueva York, son caros”, agregó.

Falta de conectividad y visión federal

Uno de los puntos más críticos, según Péres Lerea, es la conectividad aérea. “Argentina no tiene una política exterior de turismo desde hace 25 años”, dijo, y celebró algunos avances recientes del gobierno nacional. “El gobierno de Milei tiene varios aciertos en política aeronáutica que ya están dando sus frutos”, reconoció.

Pero advirtió que “la provincia más poblada del país, Buenos Aires, tiene su capital sin aeropuerto; La Plata directamente no tiene aeropuerto”, lo que afecta la conectividad interna. A su juicio, no se trata solo de ampliar terminales, sino de “tener una política aérea más eficiente y menos unitaria, más federal realmente”.

Precios, reservas y expectativas

Respecto a los precios para el verano, señaló que “el alquiler de casas y propiedades entre particulares muchas veces se maneja en dólares”, mientras que la hotelería “siempre está en dólares, aunque se traduzca a pesos según el sistema de reservas”.

Péres Lerea concluyó con un mensaje realista pero optimista: “El desafío no es que haya más gente en los mismos lugares, sino que los turistas descubran nuevos destinos del país”.



