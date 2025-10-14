Leonel Búccolo: “El mercado pone en precio como un acuerdo más geopolítico que comercial”

En diálogo con Canal E, el analista de mercado Leonel Búccolo explicó los factores detrás del repunte bursátil, la tasa de caución récord y las expectativas en torno a un posible acuerdo con Estados Unidos.

Subas en el MERVAL y una caución que alerta

El mercado local abrió la jornada con volatilidad, pero con un tono positivo para el índice MERVAL, que “en promedio en dólares está subiendo un 1%”, señaló el entrevistado. Sin embargo, el foco de la jornada estuvo puesto en el repentino salto de la tasa de caución al 80%, un nivel que generó inquietud tanto en inversores como en tomadores de crédito.

“Está con una tasa mucho más alta de lo normal, tiene que ver con eso... habrá que ver después los movimientos”, explicó Búccolo, agregando que hace apenas dos días la tasa rondaba valores normales del 40%-45%. La razón detrás de esta suba estaría relacionada con movimientos de mercado y con el comportamiento de los bancos frente a la liquidez.

En ese sentido, remarcó: “Hoy ya arrancó con un piso mucho más alto”. El fenómeno está vinculado al carry trade, una estrategia financiera que genera tensiones estructurales en la economía: “Alguien la paga… esa tasa la termina pagando el Estado, el inversor minorista o el mercado en general”, sostuvo.

Dólar, bonos y el acuerdo con EE.UU.

Respecto a la cotización del dólar, Búccolo identificó una leve suba: “El tipo de cambio MEP está subiendo un 1% y la curva de dólar futuro sube un 2%”. En su análisis, anticipó estabilidad cambiaria hasta las elecciones del 26: “Podríamos ver un MEP entre 1.380 y 1.440 como rango probable”.

Consultado por el supuesto acuerdo inédito con Estados Unidos filtrado por el ministro Federico Sturzenegger, Búccolo fue cauto: “Yo creo que el mercado ya lo pone en precio como un acuerdo más geopolítico que comercial”. También indicó que los bonos no están reflejando un gran entusiasmo por estas negociaciones: “Deberíamos verlos más fuertes si realmente fuera algo comercial”.

Sobre los bonos soberanos, se mostró escéptico: “No estoy comprador sinceramente de bonos soberanos en este contexto y menos de los cortos”, advirtió. En ese sentido, destacó que los riesgos políticos y económicos postelecciones podrían afectar el rendimiento: “Preferiría asumir un riesgo con un bono más largo como un AL35 o un G35”.

Finalmente, Búccolo se refirió a las restricciones cambiarias que siguen vigentes: “Si estás endeudado en pesos, hay que ver cómo cruzan esa información los bancos o agentes de bolsa. A veces piden declaración jurada para comprar dólares”, explicó, señalando que el cepo aún tiene implicancias prácticas sobre la operatoria cotidiana.