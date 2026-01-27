Leonel Búccolo: “Si el riesgo país baja a 400 puntos, será el escenario que espera el mercado”

El mercado argentino muestra señales claras de optimismo en el arranque de la rueda bursátil. Así lo explicó el analista de mercados Leonel Búccolo, quien destacó que varios indicadores clave están alineados de forma favorable. “Hoy se dio, seguimos con una dinámica bastante tranquila a nivel general de lo que es el mercado”, afirmó en Canal E.

El analista señaló que el índice Merval viene consolidando precios y testeando zonas relevantes. “El Merval venía lateralizando la zona de 2000, 2100 puntos, con 1970 como piso, y hoy está testeando la zona de máximos”, explicó. Según Búccolo, si logra romper ese nivel, “podemos empezar a plantear un escenario de que vuelva al máximo histórico anterior e incluso busque nuevos máximos”.

A esto se suma la mejora del riesgo país y la solidez de los bonos soberanos. “El riesgo país sigue descendiendo y los bonos siguen bastante firmes en el corto plazo”, remarcó, al tiempo que destacó el rol del Banco Central. “Sigue acumulando reservas y cada vez falta menos para la cosecha gruesa, así que está todo bastante bien encaminado en el corto plazo”.

Riesgo país, dólar estable y tasas más bajas

Respecto al riesgo país, Búccolo señaló que una eventual baja de los 500 puntos ya está incorporada en los precios. “Está descontado, tiene que ver con los bonos soberanos”, explicó. El verdadero objetivo, según el analista, está más abajo. “Si llegamos a la zona de 440 o 400 puntos de acá a seis meses, sería el escenario que espera el mercado”, afirmó.

Ese contexto podría reabrir el acceso al financiamiento externo. “Ahí el mercado se puede entusiasmar con la idea de volver a testear los mercados internacionales”, sostuvo.

En cuanto al dólar y las tasas, el panorama también resulta favorable. “Seguimos teniendo un dólar bastante tranquilo”, indicó Búccolo, y agregó: “La caución está mucho más baja, hay más pesos en la calle y no hay tanta presión alcista sobre las tasas de interés”.

Oro, petróleo y Bitcoin: refugios bajo la lupa

En el plano internacional, Búccolo se refirió al comportamiento de los commodities. “El oro sigue muy alcista y tiene que ver con los conflictos políticos y la inestabilidad del dólar a nivel internacional”, explicó. Incluso advirtió que los bancos centrales están reforzando sus reservas. “Los bancos internacionales están buscando reservas en oro, hay motivos para que esta suba se mantenga”.

Por el contrario, Bitcoin no estaría cumpliendo su rol de refugio. “El mercado está poniendo en precio que no estaría funcionando como activo de reserva de valor”, afirmó. “Los inversores se están yendo realmente al oro físico puro”, concluyó.

