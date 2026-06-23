Leonel Fernández: "No se puede ser emergente si se tiene un cepo”

La expectativa de los inversores estuvo puesta en la revisión de MSCI, aunque para el economista Lionel Fernández las posibilidades de una mejora en la calificación argentina eran reducidas. "Estamos con CEPO", afirmó al explicar por qué el país aún no reúne las condiciones exigidas por los mercados internacionales.

El economista remarcó que las restricciones para el ingreso y egreso de capitales continúan siendo una de las principales barreras para la llegada de inversiones extranjeras. "No se puede sortear, por ejemplo, en la Bolsa de Buenos Aires a Argentina", señaló, al referirse a las limitaciones que enfrentan los inversores internacionales para operar en el mercado local.

Además, advirtió que las expectativas generadas en torno a una eventual reclasificación suelen anticiparse a los hechos. "Es comprar con el rumor, vender con la noticia", expresó, al describir una dinámica habitual de los mercados financieros.

El cepo, la principal traba para una mejora de categoría

Fernández sostuvo que, más allá de la buena relación política entre el Gobierno argentino y Estados Unidos, la decisión de MSCI responde a criterios estrictamente financieros. "Acá no podés ser emergente si tenés un cepo", enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de levantar las restricciones cambiarias, explicó que el principal temor del equipo económico es una fuerte presión sobre el dólar. "El peligro es disparar dólares", afirmó.

Según detalló, la estrategia oficial continúa apoyándose en un tipo de cambio relativamente controlado para consolidar la desaceleración inflacionaria. "El plan de estabilización que está buscando el equipo económico es justamente con un tipo de cambio bajo", explicó.

En ese sentido, sostuvo que una apertura abrupta podría generar una rápida aceleración del dólar y trasladarse posteriormente a los precios de la economía.

Mercado local y expectativas para el futuro

El economista consideró que la posibilidad más favorable para Argentina sería ingresar a una lista de revisión que permita evaluar una futura recalificación durante 2027. "Lo que está hoy es para ver si entramos en revisión para el año que viene", aclaró.

También señaló que la ausencia de grandes inversores internacionales limita el desarrollo del mercado argentino. "Acá no hay inversión extranjera ahora", sostuvo, y remarcó que la mayor parte de los operadores actuales son inversores locales.

Finalmente, Fernández cuestionó la permanencia de Argentina en la categoría Stand Alone y aseguró que la considera excesiva. "Para mí Stand Alone fue un sobrecastigo", afirmó.

Aunque reconoció que las restricciones cambiarias justifican que el país no sea considerado emergente, insistió en que Argentina debería integrar al menos la categoría de mercados de frontera. "Para mí tendríamos que entrar en frontera, no en emergentes", concluyó.