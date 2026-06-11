Ley de Inocencia Fiscal: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para atraer los dólares fuera del sistema

El Gobierno nacional avanza con el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que combina modificaciones en los controles tributarios con medidas orientadas a incentivar el ingreso de los llamados "dólares del colchón" al circuito formal de la economía. Según explicó la tributarista Fernanda Laiún, el proyecto propone un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. "Hay un tema de querer traccionar esos dólares del colchón para que entren al sistema", sostuvo la especialista.

Además, señaló que la iniciativa busca que la administración tributaria abandone una lógica basada en la sospecha permanente y adopte un criterio más flexible hacia los contribuyentes. "El fisco o la ARCA deje de ser quien sospecha de todos sus contribuyentes y que tenga un enfoque más de presumirte inocente", afirmó.

En ese sentido, destacó que las declaraciones juradas requerirían menos información patrimonial y menos detalles sobre gastos o justificaciones de ingresos.

Menos controles y beneficios para más contribuyentes

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la ampliación del universo de personas que podrían acceder al régimen simplificado. "Todos los ciudadanos, las personas humanas y las asociaciones indivisuales que presentan declaración jurada de impuesto a las ganancias pueden entrar por el régimen de inocencia fiscal", explicó Laiún.

La especialista detalló que la propuesta elimina algunos límites patrimoniales e ingresos que existían en versiones anteriores del esquema y mantiene como principal exclusión a los grandes contribuyentes definidos por la autoridad fiscal.

Además, explicó que las declaraciones juradas quedarían firmes salvo que el organismo detecte diferencias significativas superiores a determinados parámetros establecidos por la ley. "Excepto que ARCA tenga en su poder información para sospechar y poder probar que vos declaraste mal tus ingresos o tus deducciones", precisó.

El debate por los dólares no declarados

Otro de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de incorporar fondos al sistema bancario sin que el contribuyente deba justificar su origen fiscal, siempre que provengan de actividades lícitas.

Laiún consideró que una de las principales mejoras introducidas en el borrador es la incorporación de un límite temporal para acceder a este beneficio. "Eso está hasta diciembre del 2027, empieza a tener como un coto esto", señaló.

Para la tributarista, esta modificación mejora la consistencia del proyecto y aumenta sus posibilidades de cumplir el objetivo oficial. "Veo que puede ser algo que atraiga a la incorporación de estos fondos al sistema", afirmó.

No obstante, planteó que la iniciativa mezcla dos objetivos diferentes: por un lado, simplificar la relación fiscal entre el Estado y los contribuyentes; y por otro, promover el ingreso de ahorros no declarados a la economía formal. "Una cosa es tratarme como un ciudadano inocente y otra es traigamos los dólares en el colchón", concluyó.