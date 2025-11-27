Liliana Cardone: "Los metales y Bitcoin podrían estar beneficiados"

En diálogo con Canal E, la especialista en mercados financieros, Liliana Cardone, analizó el inminente recorte de tasas de la Reserva Federal y su impacto en activos globales y argentinos.

La debilidad del dólar y el impulso a los metales

Cardone anticipó que la Reserva Federal concretaría una baja de tasas en diciembre, movimiento que podría profundizarse con el próximo recambio en la presidencia del organismo. Según destacó, esta política monetaria expansiva "debilita al dólar y puede favorecer otros activos como el oro, la plata, el cobre y también el bitcóin".

La analista remarcó que en Argentina estos activos pueden operarse vía CEDEARs, como GLD (oro), SLB (plata) y EBIT (bitcoin). Para Cardone, la emisión del Tesoro estadounidense continúa impulsando la búsqueda de refugios alternativos: "Los metales podrían estar beneficiados y también activos más riesgosos como el Bitcoin".

Asimismo, subrayó que la caída del costo de financiamiento no solo impacta en EE.UU., sino a nivel global, estimulando "la actividad, el empleo y el consumo", y beneficiando tanto a índices como el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, accesibles al inversor local vía CEDEARs.

Migración de capitales y oportunidades para Argentina

La especialista señaló que los mercados ya descuentan el recorte de tasas, lo que explica la reciente suba de acciones argentinas en Wall Street. "El mercado siempre trata de anticiparse y ya está descontando esta baja de tasas", dijo, en referencia al flujo hacia activos más riesgosos.

Para Cardone, este contexto vuelve más atractivos tanto los bonos como las acciones locales, en la medida en que los inversores globales buscan mayores rendimientos. Sin embargo, advirtió que cada elección depende del perfil de riesgo del inversor.

Respecto a la clásica duda entre invertir o comprar dólares, fue tajante: "La compra de dólares no es una inversión; es un refugio, como comprar un lingote de oro". Explicó que quienes quieran rendimiento deben optar por instrumentos como obligaciones negociables, que hoy se vuelven más atractivas por la baja de tasas internacionales y la mejora del riesgo país.

Tecnología, semiconductores y rally de fin de año

Cardone también analizó el rally tecnológico estadounidense y la performance sobresaliente del ETF SMH, que reúne a las principales empresas de semiconductores: “subió un 100% en dólares en menos de ocho meses”. Para evitar elegir ganadores en un sector tan competitivo, recomendó diversificar a través de ETFs que incluyen compañías como Nvidia, Intel o Broadcom.

Sobre el Black Friday, anticipó que podría impulsar un “rally navideño” potenciado por la liquidez adicional si la FED confirma su recorte el 10 de diciembre.

Riesgo país y la posibilidad de volver a los mercados

Con el riesgo país en 653 puntos, Cardone afirmó que el mercado percibe garantías de pago en el corto plazo y que la reducción de tasas en EE.UU. puede facilitar el financiamiento argentino: “Si baja la tasa de Estados Unidos, nos beneficia”. Considera posible que el rendimiento soberano argentino vuelva a un dígito “próximamente”, aunque recordó que la salida a los mercados internacionales depende también del levantamiento del cepo.

