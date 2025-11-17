Lionel Fernández: “Si entra un pez gordo como el Gobierno a comprar, se mueve el tipo de cambio”

En conversación con Canal E, el economista Lionel Fernández advirtió que la acumulación de reservas es clave para sostener la estabilidad cambiaria y enviar una señal de solvencia al FMI y a los mercados.

Pese a que el presidente descartó salir a “comprar a tontas y a locas”, Fernández sostuvo que el mercado cambiario argentino es tan pequeño que cualquier intervención del Gobierno mueve el precio. “El mercado de cambios es muy chico; si entra un pez gordo como el Gobierno a comprar, se mueve el tipo de cambio”, recordó el economista, al analizar los dichos del presidente tras las observaciones de la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Según Fernández, incluso con el recalentamiento del tipo de cambio a fines de septiembre y en la previa electoral, el pass-through fue limitado. Pero resaltó que “2,3% sigue siendo una inflación alta”, y que no se trata de un dato compatible con la promesa oficial de una rápida desinflación.

Reservas, deuda y una oportunidad que no debe desaprovecharse

El economista sostuvo que el Gobierno debería avanzar en compras de divisas aun de manera gradual, porque la señal hacia los acreedores es tan importante como el monto. “El bonista espera que el Gobierno compre reservas”, afirmó. Explicó que, si bien los países no pagan la deuda en efectivo, sí deben demostrar capacidad y voluntad de pago.

Fernández mencionó que las empresas argentinas están recuperando acceso a los mercados internacionales con tasas del 8% al 8,5% y que, en ese contexto, sería clave que el país también comenzara a mostrar disciplina financiera. Comentó que ya se activó el swap con Estados Unidos y que ingresaron fondos del Tesoro: “Tenemos que empezar a comprar, aunque sea algo testimonial… 20 ‘palos’ por día, lo que sea, pero empezar a acumular”.

Para el economista, el Gobierno corre riesgo de “no aprovechar el momento”, ya que la demanda de pesos mejora, hay superávit fiscal y la emisión no necesariamente se traduciría en más inflación si encuentra compradores.

Cómo ven a la Argentina los inversores internacionales

Consultado sobre la mirada externa, Fernández sostuvo que la Argentina es un país percibido como altamente político y cambiante. “Acá se va del centro-derecha al centro-izquierda o a la izquierda, y son políticas totalmente diferentes”, dijo, destacando la volatilidad institucional frente a países vecinos como Perú o Colombia.

Aun así, celebró el alineamiento diplomático con Estados Unidos, aunque consideró que el reciente acuerdo bilateral es “más favorable para Estados Unidos que para la Argentina”. De todos modos, marcó que los mercados valoran esa señal y esperan que el país avance en consensos internos: acuerdos con gobernadores, estabilidad jurídica y reglas claras.

“Yo quiero venir a poner 50, 100 o 200 palos, pero necesito seguridad jurídica, porque después me quiero llevar la plata”, resumió. Para Fernández, sin previsibilidad y estabilidad regulatoria no habrá inversiones sostenibles.