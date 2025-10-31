Lucas Carattini: "El mercado tomó muy bien la foto de Milei con los gobernadores”

En diálogo con Canal E, el analista de mercados Lucas Carattini analizó la reacción positiva del mercado local tras la foto de Mi ley con los gobernadores y explicó los factores que impulsan la suba de acciones y bonos argentinos.

Optimismo en los mercados por señales de consenso político

Según Carattini, “hoy es un día bastante positivo, bastante verde, mucho más las acciones que los bonos”, con incrementos de hasta 10% en algunos papeles del exterior. Para el analista, el mercado “tomó muy bien la foto de Milei con los gobernadores”, ya que representa “una señal de diálogo que era lo que se le reclamaba al Gobierno”.

El encuentro entre el Presidente y Mauricio Macri, sumado a los esfuerzos por consensuar el presupuesto, también fueron vistos como factores alentadores. “Esa foto claramente es tomada como positiva”, afirmó Carattini, destacando que el mercado lee estas acciones como un intento de construir gobernabilidad y previsibilidad.

Los bonos soberanos, aunque con subas más moderadas del 2%, acompañan el optimismo y reflejan la baja en el riesgo país, un dato clave para la economía argentina. “Argentina tiene que salir a rolear deuda en el exterior, y para eso necesitás que el riesgo país siga comprimiendo”,explicó. “Estamos ligeramente abajo de los 10 puntos; falta poco, pero vamos en buen camino”, añadió.

Tasas, crédito y reformas: las claves del nuevo escenario

Consultado sobre el impacto de la baja de tasas de Estados Unidos, el analista fue claro: “Todo lo que es reducción de tasas a nivel mundial obviamente te va a ayudar”, ya que genera mejores condiciones para empresas y provincias que buscan emitir deuda. Sin embargo, advirtió que “la Argentina tiene un riesgo país considerablemente más alto que el resto”, por lo que los beneficios son más limitados.

Carattini también se refirió al rol del sistema financiero local: “El Gobierno va a tender a aflojar los encajes bancarios para fomentar el crédito”, explicó. Ese movimiento, junto con una mayor liquidez tras la última licitación, busca reactivar el financiamiento productivo. “Para tener crecimiento económico, vos necesitás que vuelva el crédito”, subrayó.

Respecto a las reformas estructurales, el analista consideró positivo que el Ejecutivo busque acuerdos amplios: “Desde el punto de vista del mercado, lo positivo no es solo la letra chica de las reformas, sino que el Gobierno logre formar una mayoría a costa de sentarse a charlar y negociar”, destacó.

Para Carattini, la reacción de los inversores depende tanto del contenido de las medidas como del clima político. “Las señales de consenso se están dando; falta mucho, pero la expectativa del mercado es positiva”, concluyó.

