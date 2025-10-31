Lucas Luchillo: “Con Xi Jinping, el gobierno chino empezó a ver con recelo a los jóvenes que estudian en el exterior”

En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, profesor de historia latinoamericana y especialista en ciencia política, explicó cómo la política migratoria estadounidense está afectando a los estudiantes chinos y a las universidades del país norteamericano.

Educación y geopolítica: el nuevo frente del conflicto EE.UU.-China

Para el especialista, el endurecimiento de las políticas hacia los estudiantes chinos no es un hecho aislado, sino parte del clima de desconfianza entre las dos potencias. “En los últimos 40 años, más o menos 3 millones de estudiantes chinos pasaron por universidades estadounidenses”, señaló Luchilo, quien destacó que actualmente hay unos 250.000 jóvenes chinos cursando estudios en Estados Unidos.

El analista recordó que Donald Trump inició en 2020 una serie de restricciones a las visas estudiantiles, especialmente para quienes trabajaban en áreas consideradas “críticas”. “Era como si fueran potenciales espías al estudiar tecnología con doble aplicación, civil y militar”, explicó.

A esa medida se sumaron nuevos controles que incluyen a miembros del Partido Comunista Chino. Sin embargo, el académico aclara que “no ha sido una afectación masiva, pero sí un cambio de tono muy evidente”: mientras antes el mensaje era de apertura, ahora predomina la cautela y el control.

Luchilo subrayó además la contradicción económica que enfrenta Washington: “Estados Unidos recibe más de 40 mil millones de dólares por año de los estudiantes internacionales”, lo que convierte a la educación en una fuente clave de ingresos. Menos estudiantes chinos implican, por tanto, menos recursos para universidades y ciudades enteras que dependen de ellos.

La mirada china y el futuro de la migración académica

El fenómeno no se limita al endurecimiento norteamericano. Desde Pekín también se percibe un giro. “Con Xi Jinping, el gobierno chino empezó a ver con recelo a los jóvenes que estudian en el exterior, como si fueran agentes de occidentalización”, indicó el profesor. Esa desconfianza ha derivado en un intento deliberado de reducir la salida de estudiantes hacia destinos como Estados Unidos, Reino Unido o Australia.

Consultado sobre el impacto laboral, Luchilo explicó que el vínculo entre educación y trabajo también se verá afectado. “De los chinos que van a estudiar a Estados Unidos, cerca de la mitad se queda a trabajar”, precisó, aunque advirtió que las nuevas políticas migratorias dificultan cada vez más esa posibilidad.

El experto consideró que el futuro de esta dinámica será incierto: “Es difícil anticiparlo porque una de las características de Trump es la discrecionalidad; un día los aranceles son del 50%, al siguiente bajan al 25%”, señaló.

Esa imprevisibilidad, sumada a las tensiones políticas y económicas, podría reconfigurar el mapa global de la educación superior y la movilidad académica. “Recién dentro de unos años sabremos qué resultados tuvo esta política”, concluyó Luchilo.



