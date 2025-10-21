Luciano Sconza: “Se hizo lo máximo que se pudo; sin el Tesoro, el estrés habría sido mayor”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Luciano Sconza explicó que la incertidumbre electoral y la falta de reglas claras están limitando el accionar de los inversores en un contexto de brechas crecientes y oportunidades de arbitraje.

Brechas, arbitrajes y dólar "caro": radiografía de una semana clave

El mercado financiero argentino vive días de alta tensión e incertidumbre. Las acciones suben, los bonos se mantienen estables, y el foco está puesto en el dólar. “Las acciones y los bancos están muy sólidos, con subas del 4 al 5%, aunque las energéticas algo más relegadas”, explicó Sconza al analizar el comportamiento reciente del mercado.

En relación con el dólar financiero, el analista remarcó: “El MEP con el AL30 está en 1.570 y el CCL en 1.582, ya muy por encima del techo de la banda del mayorista”. Esta suba, asegura, se debe a la “dolarización de carteras de cara a las elecciones”, y a una creciente incertidumbre que limita las estrategias de inversión.

“Se hizo lo máximo que se pudo. Sin la aparición del Tesoro americano, el estrés habría sido mucho mayor”, subrayó.

Además, Sconza apuntó contra las restricciones que impiden aprovechar oportunidades de arbitraje: “Las brechas no son buenas, pero sí para quien conoce el mercado. Es posible ganar hasta 60 pesos por dólar con movimientos entre el CCL y el oficial”.

Restricciones, deuda en pesos y libertad de mercado: un equilibrio inestable

El especialista también se refirió al impacto de las regulaciones que rigen sobre quienes están endeudados en pesos. “Si uno tiene un saldo deudor en pesos, no puede comprar dólares. Eso es una traba que afecta directamente la libertad de mercado”, dijo.

En este contexto, advirtió sobre las consecuencias de tener inversiones y necesidades simultáneas: “El que está endeudado no puede proteger su inversión. ¿Dónde está la propiedad privada o el proyecto irrestricto del otro?”, cuestionó.

Sconza planteó que el Gobierno intenta mantener cierto equilibrio, pero la cercanía de las elecciones y la falta de confianza del mercado limitan las opciones. “Tal vez estamos en un proceso de transición. El Gobierno trató de ser cauteloso, pero aún así generó mucha volatilidad”, expresó.

“Siempre que se intenta regular, aparecen las brechas. Y cuando hay brechas, hay operadores que tratan de aprovecharlas”, agregó, en relación a la operatoria legal de arbitraje de dólares.

Finalmente, sobre el escenario post-electoral, Sconza fue cauteloso pero esperanzado: “Lo más sano sería que post elecciones tengamos un tipo de cambio más acorde que permita acumular reservas genuinas y terminar de liberar estas restricciones”.

