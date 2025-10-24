Luis Machado: “El trigo muestra rendimientos por encima del promedio”

El periodista agropecuario Luis Machado explicó en conversación con Canal E que la cosecha de trigo ya comenzó en las regiones del NOA, NEA y norte de Santa Fe, y los primeros resultados son muy alentadores.

“La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por comenzada la cosecha y está con muy buenos rendimientos, por encima del promedio de los últimos años”, afirmó.

Según Machado, este desempeño inicial permite anticipar una campaña destacada: “Todo esto da pie a pensar que estamos ante una cosecha récord. El 88% del trigo en desarrollo se encuentra en condiciones buenas y óptimas”, precisó.

Condiciones climáticas ideales impulsan el desarrollo del cultivo

Machado destacó que el clima fue un factor determinante para el éxito del ciclo agrícola. “Tanto para la implantación como para el desarrollo del cultivo se dieron condiciones climáticas ideales, con muy buena humedad en el suelo”, explicó.

El especialista indicó además que la campaña actual podría superar el récord de 2021-2022, cuando la producción nacional alcanzó las 22 millones de toneladas.

“Para este año se espera alcanzar e incluso superar esa cifra, con un rendimiento 15% superior al del año pasado, aún con la misma superficie sembrada”, detalló.

Expectativas positivas para los productores

Finalmente, Machado señaló que el optimismo domina el panorama del sector agrícola, aunque los productores siguen atentos a la evolución climática y de los precios internacionales.

“Todas las miradas de los productores están puestas en estos números”, comentó, subrayando que el escenario actual ofrece una oportunidad de recuperación tras campañas marcadas por la sequía.