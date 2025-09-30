El trigo cordobés rompe todos los registros: la Bolsa de Cereales proyecta la mayor producción de la historia

Entre el 8 y el 15 de septiembre, la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) realizó su primera estimación de producción de cultivos invernales. Los resultados muestran un escenario sin precedentes: el trigo alcanzaría 5,7 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea, lo que representaría la mayor producción en la historia provincial.

Las lluvias abundantes y generalizadas durante los últimos meses fueron determinantes para mantener los perfiles de humedad y consolidar un estado general de los lotes calificado entre muy bueno y excelente.

Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) l Informe N 802 – Córdoba – Septiembre – Invernales – Córdoba

El trigo lidera con rindes históricos

La producción de trigo no solo se explica por la calidad de los cultivos, sino también por la superficie sembrada, que se ubicó 66% por encima del promedio provincial. “La producción estimada sería la mayor de la historia en la provincia de Córdoba, influenciada no solo por los rindes – el más alto de las últimas 4 campañas – sino también por la superficie que se sembró con trigo en este ciclo, 66% por arriba del promedio provincial”, detalló la Bolsa de Cereales en su informe.

Los departamentos del este muestran los valores más altos: Marcos Juárez encabeza con 49,7 quintales por hectárea, seguido por Unión con 47,5 quintales, ambos con rindes superiores a la campaña pasada.

El garbanzo también marca récord

Aunque con menor superficie implantada, el garbanzo promete un resultado excepcional. El rinde proyectado es de 25 quintales por hectárea, el más alto registrado por la BCCBA. El departamento Colón lidera con 29,7 quintales.

No obstante, la producción total alcanzaría unas 49 mil toneladas, cifra inferior a la histórica debido a la reducción de área sembrada: “los rindes superarían en un 30% a los de la campaña anterior y se posicionarían como los más altos desde que la BCCBA tiene registros. La producción estimada resultó inferior tanto a la de la campaña pasada como a la histórica, debido a la reducción de superficie registrada este ciclo”.

Estado sanitario de los cultivos

El relevamiento de la BCCBA señala que tanto trigo como garbanzo presentan una sanidad en general muy buena, con baja incidencia de plagas y enfermedades. En trigo se reportaron casos aislados de mancha amarilla, roya anaranjada y roya amarilla, mientras que en garbanzo se detectó la presencia puntual de Rabia (Ascochyta rabiei) en el departamento Totoral.

El informe recomienda mantener un monitoreo constante, dado que las actuales condiciones de temperatura y humedad pueden favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas.

Clima: la clave de lo que viene

El contexto climático fue decisivo en el arranque. Las lluvias de los últimos dos meses impulsaron los cultivos, especialmente en los departamentos Unión y Marcos Juárez.

De cara a los meses críticos de septiembre, octubre y noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional no anticipa una tendencia clara en cuanto a precipitaciones, aunque sí proyecta temperaturas superiores a lo normal, un factor que puede influir en la consolidación de los rindes estimados.