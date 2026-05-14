Luis Palma Cané sobre la inflación: “El partido está bien encaminado, pero no terminó todavía”

El economista, Luis Palma Cané, habló con Canal E y analizó las perspectivas de inflación, tarifas y consumo en Argentina, en la previa de la publicación oficial del IPC de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Luis Palma Cané explicó que parte de la inflación actual sigue vinculada a la recomposición de precios relativos, especialmente en servicios públicos. “La economía ha estado corrigiendo el problema de los precios relativos”, señaló.

El plan del Gobierno para subir los servicios públicos

En ese sentido, detalló: “Hay que aumentar la tarifa eléctrica, la tarifa del agua, del gas, etcétera”. Según explicó, el Gobierno mantiene un esquema gradual de actualización tarifaria: “Hay un plan, un programa de cómo se va a ir acomodando, reacomodando el tema de las tarifas, los servicios, etcétera”.

Cané consideró que, una vez finalizada esa etapa, el escenario inflacionario podría mejorar. “Va a llegar un momento, que no falta mucho, que ya se llegue a la normalidad de los precios relativos”, sostuvo.

La inflación de abril rompería con una tendencia de aceleración inflacionaria

Además, remarcó un dato clave sobre la dinámica inflacionaria: “Lo positivo de esto es que se ha quebrado esos 10 meses de suba permanente de la inflación”.

A pesar de la desaceleración, el entrevistado subrayó que la inflación argentina continúa siendo elevada en comparación internacional. “Todavía estamos con niveles de inflación mucho mejores que los que teníamos, pero que a nivel internacional son todavía elevadísimos”, afirmó.

Incluso relató cómo se percibe la situación argentina en el exterior: “La primera pregunta que surge es, ¿cuándo vamos a vencer la hiperinflación?”. Y comparó los niveles locales con los de Estados Unidos: “En Estados Unidos se preocuparon mucho el último índice de precios mayoristas, que dio 3,8 anual. Y nosotros estamos muy contentos con un 2,5 mensual, que da un 30 y pico anual”.

En ese contexto, insistió en que todavía queda un largo recorrido por delante: “El partido está bien encaminado, pero no terminó todavía”.