Lula da Silva y Donald Trump se enfrentarán en una cumbre marcada por tensiones ideológicas y comerciales

En diálogo con Canal E, Patricio de la Barra, periodista, adelantó los temas clave del encuentro entre Lula da Silva y Donald Trump durante la cumbre de la ASEAN en Malasia, marcada por tensiones ideológicas y disputas geopolíticas.

Una reunión cargada de tensiones geopolíticas

“Será una reunión al vivo, el domingo por la mañana, y hay mucha expectativa”, afirmó De la Barra, quien remarcó que el encuentro presencial entre Lula da Silva y Donald Trump se da tras varios contactos telefónicos previos. La agenda incluye temas comerciales y diplomáticos, aunque el trasfondo ideológico pesa.

“Trump quería el apoyo de Lula para tratar el asunto de Venezuela, pero Lula defendió al régimen de Maduro”, explicó el periodista, y agregó que el mandatario brasileño también “defendió vehementemente a Cuba y Nicaragua”, lo cual generó malestar en la administración republicana.

Según De la Barra, el mandatario brasileño no está dispuesto a ceder en su postura: “Dijo que no va a permitir que ningún país interceda en otro para aplicar algún tipo de política”, lo que deja claro su desacuerdo con las intenciones de Trump respecto a América Latina.

Al mismo tiempo, la diplomacia estadounidense tiene interés económico concreto: el acceso a minerales críticos y estratégicos que posee Brasil. En ese sentido, “el ministro de Minas y Energía ya tuvo reuniones con funcionarios estadounidenses sobre el tema”.

BRICS, China y la presión comercial de EE.UU.

Otro eje tenso en la relación bilateral gira en torno al vínculo de Brasil con China. “China desplazó a Brasil como socio comercial de Argentina”, indicó De la Barra, y remarcó que esto incomoda a Trump, especialmente “por el avance de China en América Latina, tanto comercial como ideológicamente”.

“Lula propuso una moneda alternativa al dólar para las negociaciones dentro de los BRICS”, recordó el periodista, lo cual también fue mal recibido por Estados Unidos. La posibilidad de nuevas tarifas punitivas —incluso del 150%— por parte de Trump preocupa a los sectores productivos brasileños, que buscan evitar una escalada comercial.

Mientras tanto, la situación interna en Brasil añade incertidumbre. “Lula acaba de nombrar a un ministro del PSOL, lo que no agradó ni siquiera a su propio partido”, afirmó. Además, enfrenta críticas por proponer como juez del Supremo Tribunal Federal a un abogado cercano, vinculado a negociaciones de la era Rousseff.

También se espera presión por parte de senadores como Marco Rubio, quien sigue de cerca la posible amnistía a los implicados en el intento de golpe en Brasil y amenaza con sanciones a miembros del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes.

El fantasma de un nuevo desaire

“Hay temor de que la reunión del domingo se convierta en un desaire, como ocurrió con el primer ministro de Croacia”, señaló De la Barra, destacando que la diplomacia brasileña teme un gesto público de desprecio por parte de Trump hacia Lula.

Para evitarlo, el presidente brasileño viajó acompañado por varios ministros clave y el vicepresidente Geraldo Alckmin, buscando mostrar fuerza institucional. Sin embargo, el clima sigue tenso.

Además, el periodista reveló una fuerte contradicción del gobierno brasileño: “Mientras promueve la COP 30, acaba de autorizar la perforación de un pozo petrolero en la cuenca del Amazonas”, lo que generó críticas, incluso del presidente colombiano Gustavo Petro.

