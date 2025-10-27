Magdalena Tato: “Las escrituras siguen creciendo y septiembre fue uno de los tres mejores meses en una década”

En diálogo con Canal E, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos, analizó la evolución de las escrituras de compraventa y aseguró que el sector mantiene un crecimiento sostenido impulsado por los créditos hipotecarios.

Un septiembre récord y el regreso del crédito hipotecario

“El mes de septiembre se reflejó una alza. Seguimos creciendo mes a mes en la cantidad de escrituras”, afirmó Tato, al destacar que se concretaron 6.998 operaciones, casi 7.000, convirtiendo a este período en “uno de los tres mejores septiembres” de los últimos años.

Según explicó, “hoy estamos en casi un 20% del total de escrituras con crédito hipotecario”, aunque todavía no se alcanzan los niveles del auge 2017-2018. Pese a ello, el repunte genera optimismo: “Seguimos viendo al crédito hipotecario reflejado en las escrituras”, subrayó.

Tato aclaró que existe un leve desfase temporal entre los acuerdos crediticios y la escrituración: “Estamos viendo escrituras cuyos acuerdos tienen 15 o 20 días de otorgamiento de crédito”, comentó, y sostuvo que aún no se percibe plenamente la falta de liquidez que empieza a notarse en el mercado.

Expectativas y tendencias hacia fin de año

Consultada sobre la demanda de créditos, la titular del Colegio de Escribanos sostuvo que “el público está para acceder al crédito”, pero que la principal traba es de tipo financiero. “Antes de las elecciones siempre hay un retraimiento de la gente a hacer operaciones, a esperar a ver qué pasa”, explicó.

Sin embargo, detalló que los bancos oficiales “siguen acordando créditos hipotecarios” y que las escrituras continúan firmándose según los plazos previstos. “Este es el mejor septiembre de los últimos diez años y los números de octubre también vienen bien”, celebró Tato.

De cara al cierre del año, la dirigente proyectó un incremento en la actividad inmobiliaria: “Diciembre históricamente es un mes de alto número de escrituras”, explicó, ya que muchas empresas y fideicomisos buscan “cerrar el ejercicio fiscal con los emprendimientos finalizados”.

Para Tato, ese fenómeno también se vincula con el efecto multiplicador del crédito: “La primera operación dispara después dos o tres operaciones más en la cadena”, dijo, al resaltar que el movimiento generado por las hipotecas impulsa tanto a compradores como a desarrolladores.

“Nosotros creemos que las escrituras van a seguir creciendo, vienen en forma sostenida”, aseguró. Y concluyó que la reactivación del crédito hipotecario “es una buena señal para un mercado que había estado completamente paralizado”.