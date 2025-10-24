Magdalena Tato: “Septiembre fue uno de los tres mejores meses en escrituras de los últimos 10 años”

En conversación con Canal E, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el repunte de las operaciones inmobiliarias y la influencia de los créditos hipotecarios en el ritmo del mercado.

El mercado inmobiliario muestra señales claras de recuperación. Según Tato, “septiembre reflejó un alza: seguimos creciendo mes a mes en la cantidad de escrituras”, con un total de 6.998 operaciones, casi 7.000, lo que la dirigente calificó como “uno de los tres mejores septiembres” de los últimos años.

A pesar de que el sector aún no alcanza los picos registrados durante el período 2017-2018, Tato indicó que “hoy estamos en casi un 20% del total de las escrituras con crédito hipotecario”, una cifra alentadora en un contexto de incertidumbre económica.

La escribana explicó que el impacto de la falta de liquidez todavía no se percibe en las operaciones escrituradas: “Todavía no vemos esta falta de liquidez que se está empezando a evidenciar en el mercado, porque esos créditos aún no se acordaron”, precisó.

Sobre el vínculo con las entidades bancarias, Tato señaló que el interés del público se mantiene: “El público está para acceder al crédito; ya a esta altura es más un tema financiero”, aunque reconoció que en períodos electorales suele producirse un “retraimiento de la gente a hacer operaciones, esperando a ver qué pasa”.

Expectativas de crecimiento y cierre de año

Respecto a las proyecciones para los próximos meses, la presidenta del Colegio de Escribanos se mostró optimista: “Nosotros creemos que van a seguir creciendo. Este es el mejor septiembre de los últimos 10 años”, afirmó.

Tato explicó que octubre también muestra un comportamiento favorable y que diciembre suele ser un mes de fuerte actividad: “En lo que es medición, se junta con los números altos de diciembre, porque muchos fideicomisos cierran el año antes del 31”, detalló.

Además, destacó un fenómeno interesante en el mercado: “La compraventa que dispara esa primera venta con crédito hipotecario genera dos o tres operaciones más en la cadena”, lo que multiplica el movimiento del sector.

Finalmente, al ser consultada sobre la razón del repunte en diciembre, Tato fue clara: “Se debe al cierre de ejercicio fiscal. Muchas empresas y patrimonios quieren cerrar el año con el emprendimiento finalizado”, lo que impulsa un volumen importante de escrituras de primera vivienda.