Marcelo Rodríguez: “Para encarar una reforma tributaria, el Estado tiene que tener claro qué camino quiere seguir”

En diálogo con Canal E, el tributarista Marcelo Rodríguez analizó el alcance y las posibles consecuencias de la reforma tributaria que el Gobierno planea enviar al Congreso.

“El Estado debe tener claro hacia dónde quiere ir”

El especialista explicó que, antes de pensar en una baja de impuestos, es necesario definir una dirección política y económica coherente. “Para encarar una reforma tributaria, el Estado tiene que tener en claro qué camino quiere seguir adelante”, afirmó. En ese sentido, recordó que el debate se dará en un contexto electoral y que “serán los legisladores quienes definan finalmente el contenido de la reforma”.

Rodríguez remarcó que una reducción del impuesto a las ganancias podría beneficiar a asalariados y jubilados, pero que todo depende del enfoque que adopte el Gobierno. “Sí, me gustaría que bajen los impuestos, sobre todo que se reduzca la carga fiscal de los asalariados”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que “bajar impuestos puede generar un impacto inflacionario si no se compensa adecuadamente”.

El tributarista mencionó ejemplos de reformas anteriores, como la de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, donde se redujo el impuesto a las empresas para incentivar la inversión. También señaló que el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) busca un objetivo similar, pero insistió en que “hay que definir si el propósito es favorecer a los jubilados y asalariados o atraer capitales externos”.

Simplificación tributaria: entre la promesa y la realidad

Consultado sobre la promesa oficial de simplificar el sistema impositivo, Rodríguez fue tajante: “Hoy en Argentina ser contador público es una misión imposible por la diversidad de impuestos que tenemos que liquidar”. Si bien reconoció una “voluntad política” de simplificación desde el Poder Ejecutivo, aclaró que “de momento no hay nada que reduzca la carga fiscal ni modificaciones legislativas concretas”.

El experto explicó que medidas como actualizar los montos deducibles en el impuesto a las ganancias podrían incentivar sectores como la construcción o la industria automotriz. “Hoy un profesional puede deducir apenas 20.000 pesos por mantenimiento de su auto o intereses hipotecarios; eso está totalmente desactualizado”, subrayó.

Asimismo, advirtió que la discusión sobre qué impuestos reducir debe ser estratégica: “Si vamos a reducir impuestos, hay que reducir los impuestos nocivos que contaminan la economía, como ingresos brutos, tasas municipales o sellos”, indicó. En cambio, consideró que “el impuesto a las ganancias y los patrimoniales son buenos impuestos si se dosifican correctamente”.

Rodríguez cerró su análisis señalando que el debate parlamentario será clave para definir los alcances de la reforma. “Esto lo definen los diputados y senadores, no el Poder Ejecutivo”, recordó, al tiempo que subrayó que la discusión coincidirá con el tratamiento del Presupuesto 2026.

