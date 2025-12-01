Mariana Mei: “Es un momento histórico para el peronismo por la reconfiguración del Congreso”

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria, Mariana Mei, explicó cómo se prepara el Congreso para las sesiones extraordinarias y qué consensos podrían definir el futuro del presupuesto nacional.

Reacomodamientos internos y tensiones por las comisiones

Mariana Mei describió un escenario legislativo en plena reconfiguración tras el cierre de sesiones ordinarias. Según relató, “el periodo de tranquilidad asumieron el día viernes los senadores”, mientras se espera una sesión especial en Diputados para definir autoridades y comisiones. Allí, advirtió, las tensiones internas serán determinantes: “Hay muchas risquideces por el tema de cómo quedarán las comisiones, sobre todo en el partido radical, la UCR, que está dividido en tres”.

La puja de espacios no se limita a la Unión Cívica Radical. En Diputados también se disputa la relación de fuerzas entre la UCR, Provincias Unidas y el oficialismo libertario, reforzado tras las elecciones del 26 de octubre. Mei señaló que incluso se discute si el bloque oficialista podría superar los 90 diputados, lo que dejaría al peronismo–Fuerza Patria en desventaja.

La periodista subrayó que el panorama es inédito para el peronismo, especialmente en el Senado: “Es un momento histórico para el peronismo por la cantidad, sobre todo en el Senado, pero también en Diputados”, recordando que hasta ahora ese espacio siempre mantuvo un piso superior a 30 senadores.

Negociaciones por el presupuesto y el avance de las reformas

Consultada sobre los consensos posibles para aprobar el presupuesto, Mei afirmó que existe voluntad política generalizada: “Todos quieren que haya un presupuesto, más allá de que el gobierno lo quiere porque es un pedido del Fondo Monetario”. Destacó que el reciente DNU que prorrogó el presupuesto presiona aún más para que la ley sea aprobada sin demoras.

En ese sentido, anticipó un escenario favorable para el oficialismo: “Yo creo que va a haber presupuesto y que inclusive va a poder salir sin ninguna modificación, así como lo quiere el gobierno”, al tiempo que aclaró que las provincias prefieren una previsión formal antes que repetir dos años sin presupuesto votado.

El Gobierno, además, espera aprovechar las sesiones extraordinarias para avanzar con su paquete de reformas. Mei adelantó que la primera será la laboral: “La primera de las reformas que quiere el gobierno es la reforma laboral, más allá de que no hay texto todavía”, y anticipó que ese debate será más complejo que el del presupuesto.

Aun así, aseguró que la ley de leyes tendría un camino más directo: “El oficialismo va a tener suerte en poder lograr el presupuesto”, explicó.

