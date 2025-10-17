Mariela Acosta: “Las empresas ya no buscan jefes, prefieren líderes empáticos y digitales”

En diálogo con Canal E, Mariela Acosta, consultora en Estrategy Latam y experta en recursos humanos, explicó cómo evolucionaron los perfiles de liderazgo en el mundo corporativo y qué buscan hoy las empresas al seleccionar ejecutivos.

Del liderazgo tradicional al liderazgo digital y humano

El liderazgo empresarial ya no se define por la jerarquía, sino por la capacidad de adaptación, empatía y visión tecnológica. Según la especialista en recursos humano, “las empresas buscan líderes distintos a los de antes: ya no es un liderazgo tradicional basado en la autoridad, sino uno más colaborativo, más simpático y más digital”.

Este cambio, dijo, se aceleró con la pandemia y provocó una profunda transformación en la gestión de equipos. “Hay líderes que se adaptaron más lentamente que otros, por eso existen dos brechas: los que gestionan desde lo tradicional y los que tienen un enfoque de innovación”, detalló.

Acosta subrayó que hoy se trabaja en fomentar un intercambio generacional: “Las empresas están promoviendo el trabajo en equipo entre líderes senior y perfiles jóvenes con mirada digital. Se alimentan mutuamente”, explicó. Este cruce de experiencias genera una sinergia que potencia la evolución del liderazgo organizacional.

Tecnología sí, pero sin perder el factor humano

La inteligencia artificial está empezando a jugar un rol importante en los procesos de selección, pero sin desplazar al juicio humano. “La inteligencia artificial agiliza procesos, pero no reemplaza al reclutador. Aún no tiene la parte blanda que tenemos las personas”, remarcó Acosta.

Aunque muchos puestos son digitales y se desempeñan de forma remota, la empatía sigue siendo un valor central. “Necesitamos ejecutivos con habilidades blandas, con visión tecnológica y enfoque en lo humano. Que inspiren, valoren y motiven a sus equipos”, enfatizó.

En cuanto al proceso de selección, Acosta explicó que se analizan muchos más aspectos que los técnicos. “No solo evaluamos lo técnico, también las habilidades blandas para que haya un match con la cultura de la empresa”, señaló. Antes de iniciar la búsqueda, Estrategy Latam realiza un diagnóstico en la empresa: visita al cliente, estudia su cultura organizacional y mantiene reuniones con los responsables del área donde se integrará el nuevo líder. Esto, asegura, “nos garantiza una incorporación sostenible en el tiempo”.

