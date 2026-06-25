Martín Biscaisaque: “No va a ser la campaña récord en superficie, pero va a estar dentro de las más importantes del país”

En diálogo con Canal E, Martín Biscaisaque, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, destacó el avance de la siembra de trigo y proyectó una producción que podría convertirse en la segunda o tercera más alta de la historia argentina.

Desde Necochea, el especialista reconoció algunas complicaciones puntuales por exceso de precipitaciones, aunque relativizó su impacto a nivel nacional. “Nosotros estamos complicados con el clima, mucha lluvia. Los caminos... Pero es una circunstancia muy chiquita para el nivel país”, explicó. Asimismo, destacó que la relación entre los costos y el valor esperado del cereal se encuentra en parámetros históricos razonables. “Estamos en una relación histórica normal”, afirmó.

Una campaña que se perfila entre las más importantes

Según Biscaisaque, la superficie sembrada no alcanzará un récord absoluto, pero sí se ubicará entre las más relevantes de los últimos años. “No va a ser la campaña récord en superficie, pero va a estar dentro de las 3 o 4 más importantes del país”, sostuvo al analizar las estimaciones de las bolsas cerealeras.

El productor destacó que la disponibilidad de humedad y las perspectivas climáticas asociadas a un año Niño generan expectativas positivas para los rendimientos. “Con la humedad que hay, con un año Niño que supone buenos rendimientos, vamos a tener una muy buena producción”, remarcó.

En ese sentido, proyectó una cosecha cercana a las 20 o 21 millones de toneladas. “Vamos a estar entre las 20-21 millones de toneladas, que también va a ser la segunda o tercera mayor producción de trigo del país de la historia”, aseguró.

Córdoba y la zona núcleo, claves para el crecimiento

Al analizar el desempeño regional, Biscaisaque recordó que la campaña pasada tuvo resultados excepcionales, especialmente en la zona núcleo agrícola. Explicó que provincias como Córdoba, junto con el sur de Santa Fe y el norte bonaerense, registraron rendimientos récord gracias a una combinación de tecnología y condiciones climáticas favorables.

“La zona centro, la zona núcleo, la zona sojera, Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, también tuvo rindes récord”, señaló. Incluso, destacó que algunas áreas prácticamente duplicaron sus niveles habituales de producción. “El año pasado llegaron a tener 8.000 kilos, entonces esa fue la zona de donde salió todo el trigo”, precisó.

De cara a la nueva campaña, el especialista considera que esa tendencia podría mantenerse. “Este año también se va a sembrar por esa memoria de corto plazo que tenemos los productores de que el año pasado nos fue bien en trigo, y encima hay humedad”, explicó.

Aunque advirtió que el clima seguirá siendo un factor determinante, Biscaisaque concluyó que el escenario actual permite mantener expectativas positivas para el cereal y para el aporte del trigo a la producción agrícola argentina.