Martín Simonetta: “Estamos la antesala de la firma de un acuerdo muy relevante en la historia de nuestros países”

En conversación con Canal E, el economista, Martín Simonetta, sostuvo que la Argentina enfrenta “un momento histórico” en la relación entre el Mercosur, Europa y Estados Unidos. Según el economista, el bloque sudamericano atraviesa un punto de inflexión. “Estamos ya en la antesala de la firma de un acuerdo muy relevante en la historia de nuestros países”, expresó.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea y su impacto estratégico

Simonetta explicó que el eventual entendimiento entre Mercosur y la UE —negociado durante más de 25 años— podría modificar el rol de Sudamérica en el comercio global. Recordó que la Argentina creció durante el siglo XIX y principios del XX gracias a la exportación agropecuaria hacia Europa. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, ese mercado se cerró por razones políticas y productivas.

En ese marco, señaló que hoy la producción de alimentos en Europa emplea mucha mano de obra pero es poco competitiva. El principal foco de resistencia proviene de Francia, cuya estructura agrícola sería una de las más afectadas. No obstante, la visión predominante en Alemania impulsa avanzar hacia un acuerdo modernizador. “China no nos durmamos porque el mundo va rápido”, citó Simonetta al describir la postura alemana.

El economista sostuvo que tanto Brasil como Argentina se muestran alineados en la intención de firmar el acuerdo. En particular, destacó la voluntad del presidente Lula da Silva de liderar la concreción del pacto mientras ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur. Al interior del bloque, aseguró, existe una coincidencia estratégica pese a las diferencias habituales.

Estados Unidos, China y la disputa de influencias en la región

Simonetta analizó también cómo se inserta Estados Unidos en este nuevo escenario económico. Aclaró que Europa no representa una amenaza para Washington, por lo que un acuerdo Mercosur–UE sería “compatible” con la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. El desafío —dijo— se encuentra en Brasil, cuya creciente asociación con China genera tensiones en la geopolítica regional.

“Brasil está enfocado en China y eso genera un ruido importante para Estados Unidos”, afirmó. Este alineamiento dentro del marco de los BRICS marca un contraste con la orientación que hoy tiene Argentina en materia diplomática y comercial, lo cual podría generar tensiones dentro del mismo Mercosur.

Consultado sobre las exigencias de trazabilidad que plantea Francia para los productos argentinos, Simonetta consideró que se trata más de un debate político que técnico. “Son cuestiones conversables”, dijo, aunque remarcó que el rechazo europeo se explica por razones estructurales y por la presión de sectores agrícolas de varios países, entre ellos Polonia e Irlanda. Aun así, el impulso alemán se mantiene firme y considera imprescindible reforzar alianzas alimentarias con Sudamérica.

Simonetta subrayó que el Mercosur, ampliado recientemente con el ingreso de Bolivia, representa una de las regiones más relevantes del mapa sudamericano por extensión territorial y capacidad exportadora. En este contexto, la competencia entre grandes potencias se manifiesta de manera “tranquila” entre Europa y Estados Unidos, pero con intereses “contradictorios” cuando entra en juego China.