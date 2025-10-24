Mauro González: “La situación de las pymes está muy crítica, necesitamos una emergencia económica real”

En diálogo con Canal E, el presidente de la Confederación Pyme Argentina, Mauro González, analizó la crisis que atraviesa el sector industrial y pidió la aprobación inmediata de la ley de emergencia pyme.

Crisis sin freno: más de 17 mil pymes cerraron en dos años

Con tono preocupado, el dirigente fue contundente: “La situación de las pymes está muy, pero muy crítica, muy caótica”, afirmó.

González destacó que el Congreso tratará en noviembre un proyecto de ley impulsado por el sector para declarar la emergencia económica y fiscal pyme, presentada originalmente en 2023.

Según detalló, “en la actualidad estamos hablando de más de 17.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado y más de 160.000 puestos de trabajo que se han perdido”. Los datos, aclaró, corresponden a los últimos dos años, en los que el panorama empresarial no ha dejado de deteriorarse.

“Nosotros estimamos que vamos a estar peor, porque no se ha detenido este derrotero de cierre de empresas y de aumento del desempleo”, sostuvo el titular de la Confederación Pyme. González explicó que las expectativas de reactivación no se cumplieron: “Después de la devaluación creíamos que iba a haber un rebote en V, luego pensamos que sería en U, pero lamentablemente no se dio; hoy la realidad es una L: la actividad cayó y se planchó”, graficó.

El dirigente advirtió que la falta de movimiento económico “se paga caro”. “Se siguen cerrando empresas, se crea más desempleo y esto afecta de manera directa al consumo y al mercado interno, del cual las pymes vivimos”, expresó con preocupación.

“Hay que frenar las ejecuciones fiscales y bajar las tasas de interés”

Para González, el problema central radica en la pérdida del poder adquisitivo y en la presión impositiva. “Cuando se corrió el poder adquisitivo del trabajador, eso impactó de manera negativa en el consumo, generando cierre de empresas y pérdida de puestos”, explicó.

El dirigente enumeró las medidas urgentes que el sector necesita: “Hay que trabajar fuertemente en una emergencia donde se atiendan las tarifas energéticas, con una reducción del 50% para el sector productivo”, afirmó. Además, exigió “detener las ejecuciones fiscales” y “eximir del pago de derechos de exportación a las pymes exportadoras”.

González también cuestionó el nivel de las tasas de interés: “No existe una actividad productiva que pueda sostener 110, 120 o hasta 150% de tasa de interés cuando tenemos una inflación del 30%. Es inviable cualquier proyecto productivo”, advirtió.

El dirigente pidió además “avanzar rápidamente en la eliminación de impuestos y tasas en los tres niveles —municipal, provincial y nacional— que graven al sector productivo”. Según explicó, las políticas de ajuste aplicadas hasta ahora “han golpeado la producción nacional, los sectores vulnerables y la educación, mientras los beneficios fueron al capital financiero”.

Con dureza, González resumió: “Todo ese esfuerzo que hizo la sociedad argentina lamentablemente fue al capital financiero, y no repercutió en la actividad económica”. Finalmente, cerró con un mensaje claro: “Sin trabajo, sin creación de nuevas empresas y sin empleo genuino, es poco viable que la Argentina salga de esta crisis”.

