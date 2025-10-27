Merval: “Cualquiera que pueda invertir en Argentina con el 1% de lo que es para emergentes te vuela el mercado porque es muy chiquito”

El economista, Lionel Fernández, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la reacción de los mercados argentinos tras la volatilidad generada por el contexto electoral y el impacto de los ADRs en Wall Street.

Lionel Fernández describió un escenario de fuerte euforia financiera: “Todo volando, YPF en este momento 27.64 arriba, obviamente los bancos arriba del 35%, los ADRs como Banco Galicia, Banco Macro, ni hablar de Supervielle, que es mucho más volátil, pero también está acompañando”.

Subas en el mercado americano

Según desarrolló, esta suba está influida por el contexto global: “El mercado americano también está subiendo, están subiendo las tecnologías, están subiendo Nvidia, están subiendo Google, están subiendo Amazon. Está bajando lo que es el consumo defensivo, Costco, Procter & Gamble, Mondelez, Walmart”.

Para Fernández, la volatilidad argentina se potencia por su alta sensibilidad a los movimientos externos: “Argentina tiene mucho más beta. Beta es lo que varía el índice S&P 500 con respecto a la acción de Banco Galicia, por ejemplo. Si el S&P 500 sube 1% y el beta de Galicia es 3, bueno, obviamente Galicia va a subir por 3 lo que sube el S&P 500”.

La influencia de las elecciones

También destacó que el contexto electoral fue determinante: “Las elecciones también jugaron mucho a favor, pero fue una suba de los lados”. A pesar de eso, aclaró que los inversores que apostaron temprano aún no recuperan lo perdido: “El que compró Banco Galicia, compró YPF de enero, hoy está un 20% bajo en dólares, con toda la suma de hoy de más de un 27% en YPF”.

El economista advirtió que el mercado argentino es demasiado pequeño y vulnerable al ingreso de capitales especulativos: “Argentina, lo que es el merval, básicamente, es un mercado muy chiquito. Acá cualquiera que venga con plata de afuera, que te ponga 1% de lo que es emergentes, te vuela el S&P Merval un 20%. Y puso 1%. Es ese Black Rock, Finco, Fidelity, Templeton, cualquiera que pueda invertir en Argentina con el 1% de lo que es para emergentes te vuela el mercado porque es muy chiquito”.