Miguel Chej Muse: “En tres o cuatro meses vamos a tener crédito hipotecario de vuelta”

En diálogo con Canal E, el desarrollador inmobiliario Miguel Chej Muse analizó el impacto de la inestabilidad cambiaria en el sector y anticipó un panorama de reactivación tras el proceso electoral.

Expectativa y calma antes del cambio

Consultado sobre el presente del negocio inmobiliario ante la volatilidad del dólar, Chej Muse explicó que “en la Argentina es habitual que si hay movimientos del tipo de cambio o de tasa de interés, el sector se paraliza unos días antes”, describiendo un escenario de prudencia y espera entre los actores del mercado.

El especialista destacó que el contexto electoral acentúa esa incertidumbre: “El lunes las cosas no van a ser como son hoy, esto va a ser otro país”, afirmó. Sin embargo, aclaró que su visión es positiva: “En el buen sentido, para mí va a andar todo bárbaro, va a cambiar el mercado”.

Para Chej Muse, los próximos meses serán decisivos: “Yo creo que va a haber un cambio del ciclo económico muy importante. Los próximos seis meses van a ser claves”, señaló, anticipando una etapa de reacomodamiento y nuevas oportunidades.

Perspectivas del mercado y regreso del crédito

Sobre las operaciones en curso, el desarrollador explicó que no hubo suspensiones, aunque algunas negociaciones se ralentizaron: “Cuando el tipo de cambio sube, en el mercado inmobiliario las propiedades tienden a bajar en dólares, con lo cual hay gente que especula”.

El comportamiento de los precios, según Chej Muse, dependerá de la estabilidad cambiaria: “El vendedor quiere defender su precio todo lo que pueda, pero si continúa la inestabilidad, empezarán a aceptar contraofertas y eso termina bajando los precios”, advirtió.

Pese a ese posible ajuste, el empresario confía en una pronta recuperación: “Esto se va a estabilizar y en tres o cuatro meses vamos a tener crédito hipotecario de vuelta, que hoy no hay”, pronosticó con optimismo.

En ese sentido, remarcó las condiciones necesarias para que el crédito vuelva a ser una realidad: “Hay cuatro condiciones vitales para que haya crédito hipotecario: estabilidad cambiaria, tipo de cambio, tasa de interés y confianza”, enumeró.

Contratos de alquiler y dólar

Respecto a los contratos de alquiler, Chej Muse señaló que la incidencia del dólar no es inmediata: “Hoy tenemos un 95% de contratos en pesos y como el dólar venía retrasado y se ajusta trimestralmente por IPC, a corto plazo no se va a afectar ni la oferta ni los valores”, explicó.

Sin embargo, advirtió que un cambio sostenido podría alterar esa dinámica: “Si el dólar se moviera por mucho tiempo, posiblemente a fin de cuentas pasaran a ser en dólares”, reconoció.

Finalmente, el desarrollador insistió en que el futuro del sector depende de un factor central: la estabilidad. Con optimismo, cerró: “Si se estabiliza la economía, el mercado inmobiliario va a despegar”.

