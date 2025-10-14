Miguel Ponce: “La demanda de oro ha sido muy grande”

En una entrevista con Canal E, Miguel Ponce, analista internacional y exsubsecretario de Industria, aseguró que “la demanda de oro, plata y Bitcoin se disparó por temor a una nueva guerra comercial entre las potencias”.

El mercado reacciona con temor pese a un día “glorioso”

El clima geopolítico internacional se tensó nuevamente, y los mercados financieros lo reflejan con fuerza. Aunque en las últimas horas se celebró un avance diplomático por la paz en Medio Oriente, con líderes mundiales reunidos en Egipto, Ponce advierte: “Esperábamos bolsas arriba y el dólar más fuerte, pero ocurrió todo lo contrario”.

Los precios del oro, la plata y el Bitcoin se dispararon, alcanzando máximos históricos. “La demanda de oro ha sido muy grande”, señaló el analista, explicando que la reacción del mercado tiene dos razones clave: una inflación global más alta de lo previsto y una nueva escalada entre China y Estados Unidos.

Según Ponce, la inflación está siendo reconocida incluso por organismos como el FMI. “Pese a los optimismos, los datos apuntan a una inflación oculta”, destacó, señalando que los aranceles y tensiones comerciales están impactando directamente en los precios.

China responde y se profundiza el conflicto

El analista puso el foco en una serie de hechos que sucedieron de madrugada: “China anuncia que luchará hasta el final en la guerra comercial con EE.UU.”, dijo, subrayando la gravedad del mensaje. En ese contexto, el gigante asiático sancionó a cinco filiales de una empresa surcoreana vinculada a Washington, y advirtió sobre represalias marítimas.

“Hoy Estados Unidos empezó a aplicarle un recargo de 50 dólares por tonelada a los buques chinos, y lo va a ir aumentando hasta 2028”, explicó. La respuesta de China fue inmediata: tarifas equivalentes a los barcos estadounidenses. Esta nueva escalada profundiza los temores y lleva a los inversores a buscar refugio en activos como metales preciosos y criptomonedas.

En cuanto al plano político y económico, Ponce también habló del rol de Donald Trump. “Yo no sé si estará de muy buen humor Trump, porque se confirma que la guerra comercial la va ganando China”, expresó, y agregó que las proyecciones indican que el país asiático será la primera economía mundial en 2035 o 2040.

Presión sobre Argentina y el rol de EE.UU.

Al ser consultado sobre la relación entre la Argentina y Estados Unidos, Ponce analizó las señales recientes entre el presidente argentino y su par norteamericano. “Es un trámite que apoya claramente a Milei”, dijo, aunque advirtió que en Washington prefieren interlocutores con mayor capacidad de diálogo institucional.

“El FMI viene pidiendo desde antes de las elecciones que se construyan consensos”, recordó Ponce, indicando que el organismo espera tres compromisos clave del Gobierno argentino: acumulación de reservas, no intervención cambiaria y reformas estructurales.

Para avanzar en esos objetivos, explicó que “se necesita construir consensos que hoy parlamentariamente no tiene”, lo cual será un gran desafío político en los próximos meses.

