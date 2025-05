Mila Zurbriggen: “Los políticos que se presentaron en esta elección representan el pasado”

A días de las elecciones porteñas y en diálogo con Canal E, Mila Zurbriggen propone desde el espacio Nueva Generación un quiebre con la política tradicional y denuncia irregularidades en el armado de listas de Milei.

“Fue una campaña muy interesante, con muchos desafíos, sobre todo para los partidos chicos”, mencionó la candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Nueva Generación. A sus 25 años, busca romper con los esquemas tradicionales y representar una propuesta moderna.

“Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI y los desafíos son muy distintos, sobre todo en el empleo”, agregó, en referencia a la Cuarta Revolución Industrial y el impacto tecnológico sobre el trabajo.

Capacitación laboral: el eje de su plataforma

Zurbriggen subraya la urgencia de preparar al país para los cambios del mercado laboral. “Hay un montón de empleos nuevos y empleos que se van a perder”, advirtió. Desde su espacio proponen dos leyes clave: una de educación STEM en secundaria y otra de capacitación laboral masiva.

“No importa la edad que tengas, deberías poder acceder a capacitación para actualizarte o abrirte camino en nuevos oficios”, sostuvo.

Denuncia a Milei: corrupción, favores sexuales y recursos públicos

Una parte central de su mensaje fue su ruptura con La Libertad Avanza. “Me corrí porque es un espacio que va contra el interés nacional y tiene mucha corrupción”, dijo Zurbriggen.

Entre las acusaciones, dijo que “se venden candidaturas por cargos políticos y se usan recursos públicos para financiar campañas”.

También apuntó directamente contra funcionarios: “Adorni no renunció a su puesto de vocero mientras hacía campaña” y denunció el uso de camiones del Banco Nación para actividades partidarias.

Una causa dormida en la Justicia

Zurbriggen aseguró haber declarado en Comodoro Py: “Yo fui a establecer testimonio sobre todo esto. La causa quedó a cargo del fiscal Ramiro González”, detalló.

Sin embargo, afirmó que la investigación se paralizó: “Creo que tenían mucho hilo de qué tirar, pero el presidente le inicia una causa al fiscal y eso detuvo todo”.

Contra la grieta: construir una oposición del siglo XXI

“Mientras sigamos con esta oposición que le hace el juego al gobierno, no hay manera de generar una alternativa real”, afirmó con firmeza. Para Zurbriggen, ni Milei, ni Macri, ni Cristina ofrecen respuestas actuales: “No me siento representada por ninguno. Representan todos, en alguna medida, el pasado”, dijo.

El rol de Nueva Generación: un espacio sin ataduras

Sobre su lista, explicó: “Puede ser un monobloque o un bloque de dos personas, dependerá de la gente”, pero enfatizó que su meta es “debatir los problemas reales, no la grieta Cristina-Milei”.

Apeló a los votantes: “Si queremos seguir caminando hacia adelante y no seguir mirando al pasado, votemos un espacio nuevo”.

Nueva política: más seria y constructiva

Zurbriggen llamó a repensar la forma de hacer política:“La gente no está contenta con la división constante”, sostuvo, y agregó: “El desafío es construir liderazgos que representen de manera constructiva, no desde la grieta ni desde las chicanas personales”.

Para finalizar, agregó: “Nuestros dirigentes están fuera de eje. Hay que hacer una política más profesional y seria”.