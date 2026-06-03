Modernización laboral: aseguran que la reforma puede impulsar el empleo formal y actualizar convenios vigentes desde 1975

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral reavivó el debate sobre el mercado de trabajo argentino, especialmente por la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), los cambios en la negociación colectiva y los incentivos para fomentar la registración de trabajadores.

Según explicó Raúl Lacaze, especialista en Gestión de Capital Humano, el objetivo central de la normativa es acelerar la implementación de herramientas que permitan modernizar las relaciones laborales. En ese sentido, destacó que "lo que se está buscando es justamente acelerar un poco, apalancar la implementación".

Respecto del FAL, indicó que se trata de un mecanismo destinado a garantizar el pago de eventuales indemnizaciones. "El objetivo es básicamente que, de alguna forma, el dinero para las indemnizaciones o una potencial indemnización esté garantizado", señaló. Además, explicó que el fondo busca evitar situaciones en las que una empresa no dispone de recursos suficientes al momento de una desvinculación laboral.

El impacto sobre el empleo registrado y el sistema previsional

Consultado sobre las críticas vinculadas al sistema previsional, Lacase consideró que el problema excede a esta reforma específica. "Tenemos un problema mucho más grande con el tema previsional y esto no me parece que particularmente lo complique", afirmó.

Por el contrario, sostuvo que la iniciativa puede generar beneficios para los trabajadores. "Tiene una ventaja desde el punto de vista del empleado, aquel que pueda potencialmente estar desvinculado, le da una garantía mayor respecto a la posibilidad de cobrar la indemnización", remarcó.

Asimismo, destacó que la reforma incorpora incentivos para promover la formalización laboral mediante beneficios para los empleadores y mecanismos de regularización de deudas. En ese marco, recordó que cerca del 40% de los trabajadores se desempeñan fuera del sistema formal. "Si se lograra que esta promoción del empleo pusiera a más gente registrada, porque tenemos el 40% de la gente que no está registrada, me parece que esto podría básicamente compensar un poco más el tema de la caja", expresó.

Convenios colectivos y nuevas formas de trabajo

Para Lacaze, uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es la actualización de convenios colectivos que, en muchos casos, quedaron desfasados respecto de la realidad laboral actual. "Hay convenios que vienen del año 1975", advirtió, y agregó que "la gente está trabajando de muchas formas que los convenios no reflejan, que la ley no refleja".

En esa línea, sostuvo que la modernización laboral era una discusión pendiente en Argentina. "Se debía a una conversación sobre la modernización laboral", afirmó, al considerar que las normas actuales no contemplan plenamente las nuevas modalidades de empleo.

Finalmente, destacó la incorporación de regulaciones para plataformas digitales de reparto y movilidad. "Es importante que estas otras modalidades de trabajo tengan también su cobertura legal", concluyó, aunque advirtió que el desafío será evitar una excesiva burocratización que termine afectando el funcionamiento de estas actividades.