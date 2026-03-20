Murió Michel Rolland: el enólogo que llevó el Malbec argentino al mundo

La muerte de Michel Rolland generó una fuerte conmoción en el mundo del vino, especialmente en Argentina, donde dejó una huella imborrable. José Luis Belluscio, en Canal E, lo definió como una figura central de la vitivinicultura global. “Fue un enólogo francés de vastísima experiencia, con un reconocimiento en el mundo realmente muy grande”, describió, resaltando su trayectoria internacional y su vínculo con el país.

Según explicó, su relación con Argentina fue profunda: “se ha enamorado de Argentina… de Mendoza en particular, pero a su vez de toda la Argentina”, lo que marcó el inicio de un proceso transformador para la industria local. Rolland, oriundo de Burdeos, una de las regiones más prestigiosas del mundo, llegó al país en 1988 convocado por una bodega salteña. “Empieza a darse cuenta que el Malbec funcionaba de una forma realmente fantástica”, recordó Belluscio.

El Malbec argentino: de cepa olvidada a emblema mundial

El aporte de Rolland fue decisivo para posicionar al Malbec en el mercado global. “Es el que le dio impulso en el mundo al Malbec, y nos ha servido para poder exportar muchísimo vino”, afirmó el especialista.

Su visión no solo mejoró la calidad del producto, sino que atrajo inversiones extranjeras. “Fue quien impulsó la creación del Clos… trayendo a millonarios franceses a que invirtieran en la Argentina”, explicó, en referencia a uno de los proyectos vitivinícolas más emblemáticos de Mendoza. Belluscio también destacó su capacidad técnica y su pasión: “Realmente una persona muy influyente, muy importante… con unos conocimientos enormes”, lo que lo posicionó entre los grandes referentes del vino a nivel mundial.

Historia, identidad y legado del vino argentino

El crecimiento del Malbec también se explica por su historia en el país. Aunque originario de Francia, encontró en Argentina su mejor expresión. “Argentina es el mayor productor del mundo de Malbec, y a su vez es el mejor Malbec del mundo”, aseguró Belluscio. El especialista recordó que la cepa llegó al país en el siglo XIX: “la cepa Malbec no es originaria de Argentina… sino que es originaria de Francia”, pero su desarrollo local la convirtió en un símbolo nacional.

En ese proceso, el rol de Rolland fue clave: “fue uno de los grandes precursores… como el Malbec fino, como el Malbec de gran calidad para poder exportarlo al mundo”, subrayó. Finalmente, Belluscio sintetizó su legado con una definición contundente: “tenemos que tener un reconocimiento muy grande… no solamente por haberse asentado tan bien”, sino por haber transformado al Malbec en la bandera del vino argentino.

