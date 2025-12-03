Néstor Kreimer: “Que bancos privados quieran prestarle a Argentina es una señal muy positiva”

En diálogo con Canal E, Néstor Kreimer, especialista en economía y criptomonedas, analizó el pedido del Gobierno a bancos privados para financiar vencimientos de enero y evaluó la urgencia de acumular reservas y los sectores que pueden impulsar la generación de divisas.

Crédito privado y señales al mercado financiero

El economista y especialista en criptomonedas destacó que la posibilidad de que entidades privadas financien a la Argentina marca un cambio significativo en la percepción internacional. “Que haya bancos interesados en prestarle a Argentina ya de por sí es una noticia”, afirmó, debido a que hasta hace poco esa alternativa “estaba lejísima de poder ser”.

Según explicó, la operación de financiamiento es relevante tanto por el monto como por las condiciones: “Le van a prestar 6.000 millones en condiciones medianamente razonables”, lo que permitirá cubrir las necesidades de enero, estimadas en unos 4.600 millones de dólares. Para Kreimer, este movimiento ayuda a enviar una señal clara: “Argentina está administrando su gestión de exposición neta entre deudas a pagar y recursos para hacerlo”, lo que impacta positivamente en el riesgo país, que volvió a mostrar una tendencia descendente.

El especialista vinculó este proceso con el contexto político, señalando que el exterior observa con atención la nueva composición legislativa y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, lo cual contribuye a la mejora de expectativas. Frente a la necesidad urgente de financiamiento, Kreimer sostuvo: “Que esos recursos vengan de entidades privadas es una muy buena señal”.

Reservas, expectativas y cambios en el comportamiento económico

En relación con la exigencia de acumular reservas planteada por organismos como la OCDE o el FMI, Kreimer pidió analizar el tema con equilibrio. "Las reservas deberían venir de su fuente más natural, que no son los préstamos; los préstamos son el plan B”, indicó. La acumulación genuina de divisas, remarcó, depende de la capacidad del país de generar superávit externo y de mejorar la confianza en la moneda local para evitar la dolarización del ahorro.

El especialista también enfatizó la importancia de un cambio de clima económico interno: “Se están desinflando las expectativas de devaluación”, sostuvo, lo que impulsa nuevamente la propensión a ahorrar e invertir en pesos. Según Kreimer, este fenómeno indica que “están pasando cosas nuevas en Argentina”, como el regreso de proyectos productivos y la reaparición del interés por invertir en la economía real.

Al proyectar los motores que podrían generar dólares en los próximos años, Kramer fue claro: “La Argentina puede ser un fuerte actor internacional en minería, litio y tierras raras”, al tiempo que remarcó el rol histórico del campo y el avance de sectores tecnológicos. En especial, destacó la oportunidad vinculada a centros de datos e inteligencia artificial: “Hay inversiones de miles de millones de dólares mirando al sur del país por su energía solar y eólica”, un sector que “exporta sin barcos” y permite diversificar la matriz productiva.



