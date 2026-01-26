Nicolás Borra: “Lo ideal sería llegar a unos 400 puntos de riesgo país para estar a la par de la región”

La rueda financiera comenzó a mostrar un giro positivo tanto a nivel local como internacional, aunque con mayor fuerza en Argentina.

Según explicó el analista Nicolás Borra, el mercado viene digiriendo un contexto cargado de tensiones geopolíticas, declaraciones políticas y señales clave desde Estados Unidos. “La rueda ahora se está tornando positiva, mucho más en el plano local”, afirmó en Canal E.

El analista destacó que el riesgo país continúa descendiendo y se acerca a un umbral psicológico relevante. “Podemos ver que el riesgo país está mermando, ya casi por llegar a los 500 puntos”, señaló, al tiempo que remarcó la suba generalizada de los bonos en dólares y la caída de sus rendimientos. En ese marco, las declaraciones de Donald Trump sobre una futura tasa de interés cercana al 1% para la Reserva Federal también jugaron a favor. “Eso impacta de lleno a que nuestro riesgo país empiece a aflojar un poquito”, explicó.

Riesgo país, bonos y reservas: todavía hay recorrido

El viernes pasado, el índice de riesgo país tocó su nivel más bajo desde 2018, y Borra cree que la tendencia puede continuar. “Hoy estamos más abajo que ese mínimo, alrededor de los 514 puntos”, indicó. Para el analista, el objetivo lógico sería converger hacia los valores regionales. “Lo ideal sería llegar a unos 400 puntos promedio para estar a la par de la región”, sostuvo.

Ese recorrido dependerá, en gran parte, del desempeño del Banco Central. Borra valoró el ritmo de acumulación de reservas, incluso en un mes estacionalmente adverso. “En enero, que no suele ser un mes de acumulación, ya se llevan cerca de mil millones de dólares”, explicó. Sin embargo, advirtió que los compromisos financieros del año siguen siendo elevados y requerirán renegociaciones. “Este año las obligaciones rondan los 17.000 millones de dólares”, recordó, aunque anticipó posibles prórrogas y mecanismos de rolleo de deuda.

Empresas, metales preciosos y calma cambiaria

En este contexto, Borra remarcó que la baja del riesgo país abre oportunidades para el financiamiento corporativo. “A medida que el riesgo país baja, las empresas necesitan una menor tasa para endeudarse”, afirmó. Además, anticipó una mayor actividad impulsada por las inversiones del RIGI. “Vamos a ver empresas nuevas accediendo al mercado argentino en busca de financiamiento privado”, agregó.

Sobre los metales preciosos, el analista explicó que el oro, la plata y el cobre funcionan como refugio de valor frente a la depreciación del dólar. “Estados Unidos está haciendo algo que en Argentina conocemos muy bien: licuar deuda depreciando su moneda”, sostuvo. Aunque ve margen para nuevas subas, llamó a la prudencia. “El escenario es muy dinámico y en un contexto bélico no todo es lineal”, advirtió.

Finalmente, Borra se refirió a la estabilidad del dólar en el mercado local. “Vamos a tener una Pax cambiaria”, aseguró, apoyada por la estacionalidad, la menor actividad económica y el ingreso de capitales. También destacó el rol del agro y proyectó un cambio estructural. “En los próximos años Argentina va a ser formalmente un país petrolero y el campo va a pasar a un segundo plano”, concluyó.

