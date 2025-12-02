Norberto Markarian: “Hay aumento y hay bono también, así que vamos a mejorar”

En conversación con Canal E, el abogado previsional, Norberto Markarian, detalló los aumentos, bonos y pagos de aguinaldo que recibirán los jubilados en diciembre.

El entrevistado confirmó que diciembre traerá buenas noticias para los jubilados, ya que habrá aumento, bono y aguinaldo, lo que permitirá una mejora significativa en los ingresos del mes. “Por suerte hay aumento y hay bono también, así que vamos a mejorar”, afirmó.

Según detalló, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.879,59, pero con bono y aguinaldo alcanza los $581.319,38. Respecto de la PUA —la Prestación Universal del Adulto Mayor— informó que sin extras queda en $272.703, pero con aguinaldo y bono sube a $479.055. En tanto, las pensiones no contributivas llegarán a $427.923,56 con los adicionales.

Aumentos, bonos y calendario de pagos

Markarian remarcó que el bono de $70.000 será percibido por todos los que cobren la mínima, y que el pago se realizará junto con el haber mensual. “En estos próximos días van a estar cobrando ese dinero y hasta el 24 de diciembre pueden esperar para recibir el aguinaldo”, afirmó. Sin embargo, aclaró que las jubilaciones máximas no reciben este bono, aunque sí el medio aguinaldo: el haber máximo llega así a $3.440.695,38.

El especialista consideró que este refuerzo permitirá cierto alivio en un contexto complejo: “Van a estar un poco más felices todos, van a tener un poco más de dinero en el bolsillo”, expresó.

También advirtió que cada gobierno, al suspender la ley de movilidad previsional, ha provocado pérdidas acumuladas que hoy alcanzan niveles altos: “Las jubilaciones vienen perdiendo 20%, 30%, hoy 50%”, dijo. Además, anticipó que la Corte Suprema emitirá en breve un fallo que reconocerá la pérdida sufrida durante el período de pandemia, lo que permitirá a los jubilados iniciar reclamos judiciales.

Reforma previsional y debate por la edad jubilatoria

Consultado sobre las perspectivas para 2026, Markarian adelantó que el Poder Ejecutivo planea introducir cambios estructurales: eliminación de la moratoria, aumento progresivo de la edad jubilatoria y modificaciones en las pensiones por viudez. Señaló que estas pensiones dejarían de ser vitalicias y pasarían a ser proporcionales en mujeres jóvenes, con una duración estimada de dos años.

El abogado advirtió que esto generará fuertes discusiones en el Congreso debido al impacto social de los recortes: el ajuste previsional —explicó— suele ser una exigencia de los organismos financieros internacionales. “La bolilla de los jubilados siempre sale sorteada”, lamentó.

Finalmente, se refirió al impacto laboral del eventual aumento de la edad jubilatoria. Aseguró que retener a los trabajadores mayores puede limitar las oportunidades de los jóvenes y propuso un cambio cultural hacia el emprendedurismo. Consideró que Argentina debería estimular la actividad independiente para reducir la dependencia del empleo formal y de la asistencia estatal.

Markarian concluyó con optimismo sobre las nuevas generaciones: “Tengo mucha fe en que los jóvenes puedan salir de la esclavitud del trabajo y hacerse emprendedores”.

