Oficinas en Buenos Aires: la demanda se acelera y la presencialidad impulsa un mercado en recuperación

La recuperación del mercado de oficinas en Buenos Aires continúa consolidándose tras la pandemia. Según explicó el especialista Martín Potito, los indicadores muestran un crecimiento sostenido de la demanda, con niveles que incluso superan los promedios históricos.

"El año pasado ha sido un año récord para la actividad, con una absorción o una demanda de espacios de casi 100.000 metros cuadrados", destacó el especialista. Además, remarcó que "históricamente ese número se ubicaba en 55.000 o 60.000 metros cuadrados por año", lo que evidencia el fuerte dinamismo del sector.

También señaló que la tendencia se intensificó durante 2025. "En este trimestre del año tuvimos un incremento en la superficie tomada, con una variación que representa un 265% más de lo que fue el primer trimestre", afirmó.

La presencialidad vuelve a ganar terreno en las oficinas

Para Potito, el crecimiento responde principalmente al aumento de los días de trabajo en oficina y al desembarco de nuevas compañías. "La presencialidad ha aumentado; se ha pasado, según las compañías, de un formato de dos días a tres, o a veces cuatro días a la semana en la oficina", explicó.

A este fenómeno se suma la llegada de empresas ligadas a sectores estratégicos. "En general se ve que son compañías vinculadas a la energía, a la minería y servicios conexos", sostuvo, al tiempo que agregó que "la oficina es el primer termómetro donde uno ve que está empezando a aparecer esto", ya que las firmas primero conforman equipos antes de desarrollar plenamente sus proyectos.

Respecto de los valores de alquiler, indicó que el mercado muestra estabilidad, aunque con diferencias según la ubicación. "En términos generales te diría que se mantuvo", señaló, aunque aclaró que en los corredores corporativos más demandados los precios comienzan a recuperarse, mientras que otras zonas, como el microcentro porteño, todavía mantienen una importante oferta disponible.

Oficinas premium y auge del coworking

Potito también explicó que la mayor demanda se concentra en inmuebles de alta calidad. "Las oficinas que más se ocupan son las oficinas que tienen mejor calidad, mejores prestaciones, son lo que nosotros llamamos oficinas clase A", indicó.

En paralelo, destacó el crecimiento sostenido de los espacios de trabajo compartido. "Las oficinas de coworking suelen ser una alternativa más económica en el corto plazo", afirmó.

Finalmente, consideró que el buen desempeño del coworking anticipa nuevas inversiones en oficinas tradicionales. "Cuando a las oficinas de coworking les va muy bien es porque a veces hay compañías que transitan un tiempo en el coworking antes de tomar la decisión de ir a una oficina de estilo tradicional", concluyó.